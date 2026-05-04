Paisita Día resultados de hoy, lunes 4 de mayo de 2026: estos son los números ganadores

El Paisita Día es un juego de chance en el que se selecciona un número compuesto por cuatro cifras, que puede ir desde el 0000 hasta el 9999. Este sorteo se realiza a diario y los resultados se difunden por medio de canales autorizados en YouTube. Para este viernes festivo, la transmisión oficial del resultado está programada para la 1:00 de la tarde. Luego del sorteo, se dan a conocer los números ganadores correspondientes a cada jornada. A continuación, se presentan las cifras del sorteo de este lunes, 4 de mayo de 2026.



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Paisita es un juego de suerte y azar autorizado en Colombia en el que se apuesta a un número de cuatro cifras dispuesto en un orden específico. Quienes participan pueden seleccionar distintas modalidades de apuesta, como acertar el número completo, las tres últimas cifras, las dos finales o solo una cifra, y cada opción tiene un pago establecido de acuerdo con el nivel de coincidencia con el resultado oficial. Además, el juego ofrece la modalidad conocida como La Quinta, en la que se añade una cifra adicional a la apuesta. Esta alternativa cuenta con reglas propias y un esquema de premios diferente, definido por el reglamento vigente.

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Paisita realiza dos sorteos al día, denominados Paisita 1 y Paisita 2, lo que permite participar en horarios distintos y consultar resultados independientes. El valor del premio depende tanto del tipo de apuesta como del grado de acierto. Cuando las cuatro cifras coinciden en el orden exacto, el pago puede alcanzar hasta 4.500 pesos por cada peso apostado. En los aciertos parciales, los montos son menores y varían según la modalidad elegida. Este juego forma parte del sistema oficial de juegos de suerte y azar en Colombia y opera bajo la normativa establecida por las autoridades competentes.



Resultados Paisita 1 del 4 de mayo de 2026

Número ganador: 3544

Quinta cifra: 9

¿Cómo reclamar el premio si se ha ganado en el Paisita 1?

La entrega de premios del sorteo Paisita 1 depende de la validación previa del resultado. Antes de reclamar cualquier pago, la persona debe confirmar que el número registrado coincide con el número sorteado. Esta verificación debe hacerse por medio de los canales digitales del operador o a través de medios autorizados, lo que permite constatar que la apuesta quedó registrada de manera correcta.

Después de confirmar la coincidencia, el siguiente paso consiste en acudir al punto de venta donde se realizó la apuesta y presentar el tiquete original. El documento debe estar legible, sin daños y sin modificaciones. Cuando la apuesta se realizó de forma digital, el comprobante electrónico almacenado en el sistema cumple la función del tiquete físico. Los premios de valores bajos se entregan directamente en el punto donde se hizo la transacción. En caso de que el monto sea superior a $500.000, el proceso requiere la asistencia a una oficina principal del operador o a una entidad habilitada para efectuar el pago. Para estos casos se solicita la cédula de ciudadanía y la firma de un documento que confirma la entrega.



El proceso de pago incluye las retenciones correspondientes según la normatividad vigente. Los premios que superan 48 UVT están sujetos a una retención del 20 % por concepto de ganancias ocasionales. Cuando el desembolso se realiza mediante transferencia bancaria, puede aplicarse el cobro del 4x1000 sobre el valor transferido. Estas deducciones se aplican antes de la entrega final del premio y forman parte de los procedimientos obligatorios establecidos en la regulación tributaria.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita 1



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita 2



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

No olvide tener discreción al momento de cobrar premios de alto valor. En lo posible, se aconseja solicitar el pago mediante canales bancarios para evitar riesgos asociados al manejo de efectivo.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL