Nueva opción de TransMilenio permite recargar la tarjeta TuLlave con DaviPlata: así puede hacerlo

Los usuarios del sistema de transporte público de Bogotá ahora tienen más opciones para recargar y usar su tarjeta TuLlave, en medio de un proceso de modernización que busca facilitar cada vez más la experiencia de viaje. A partir de ahora, la recarga del medio de pago del sistema también se podrá realizar a través de DaviPlata, la billetera digital de Davivienda, sumándose así a otras alternativas ya disponibles.



El anuncio fue realizado por TransMilenio, que destacó este avance como parte de su estrategia de transformación digital. Con esta integración, los usuarios podrán recargar su tarjeta para utilizar los servicios troncales, zonales y TransMiCable directamente desde sus celulares, sin necesidad de acudir a puntos físicos.

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La medida se suma a otras opciones existentes como PSE, Nequi y la aplicación Maas, consolidando un ecosistema digital que ha venido creciendo de manera sostenida en los últimos años. De hecho, según cifras oficiales, las recargas digitales pasaron de representar apenas el 2 % del total del recaudo en enero de 2024 a un 18,05 % en marzo de 2026, lo que evidencia una mayor adopción por parte de los ciudadanos.

Desde la entidad resaltaron que este crecimiento responde, en gran parte, a la posibilidad de evitar filas en estaciones y portales. “Entre 2024 y 2025, la participación de las recargas digitales del Sistema Integrado de Transporte Público se ha multiplicado por 10, reflejando la confianza de los ciudadanos en estas herramientas. Cada vez más usuarios prefieren esta opción con la que evitan hacer filas en estaciones y portales. Por eso nos complace anunciar estas buenas noticias para los usuarios, para quienes trabajamos constantemente en mejorar su experiencia de viaje”, afirmó la entidad.



En la misma línea, la gerente general de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, aseguró que esta nueva alternativa fortalece la oferta digital del sistema. “Bogotá amplía las alternativas para viajar en Transmi. Estamos estrenando la recarga a través de la aplicación de Daviplata, que se suma a las otras opciones que ya tenemos en el sistema con la aplicación MaS, con la TransmiApp y con Nequi. Este esfuerzo nos ha permitido incrementar las recargas digitales en el sistema en casi diez veces. Arrancamos con una participación del 2 % y ya vamos en más del 18 %. Sin duda es una mejor experiencia de viaje para nuestros usuarios que prefieren hacer su recarga sin hacer filas en estaciones y portales. Seguiremos trabajando para prestar cada vez un mejor servicio”.



✨Este mensaje es para nuestros usuarios que tienen @DaviPlata… porque hoy venimos con buenas noticias.



🤑💳 Ya puedes recargar la tarjeta tullave desde DaviPlata.

Así, tranqui, desde el celu, sin filas, sin correr, sin estrés.

Solo tú, tu viaje y la recarga hecha en segundos.… pic.twitter.com/lNP3PtCWFV — TransMilenio (@TransMilenio) April 15, 2026

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Activación más rápida con tecnología NFC

Uno de los aspectos clave de este avance es la posibilidad de activar las recargas de manera más ágil. En alianza con Maas, se ha habilitado la opción de activación mediante tecnología NFC desde los teléfonos móviles. Esto permite que los usuarios puedan habilitar su saldo sin necesidad de acercarse a un punto físico, siempre que su dispositivo cuente con esta funcionalidad.

Anteriormente, la activación solo era posible acercando la tarjeta a validadores en buses o dispositivos en estaciones, generalmente 30 minutos después de realizada la recarga. Ahora, este proceso puede hacerse de forma inmediata desde la aplicación Maas, lo que representa un cambio significativo en términos de comodidad y tiempo.

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Desde Maas también destacaron la importancia de esta integración. “Seguimos sumando jugadores clave a la red digital de TuLlave. Esta nueva integración con DaviPlata refuerza nuestro compromiso de llevar la recarga digital a donde están las personas y acelerar la transición del efectivo al digital”, afirmó Juan Felipe Castaño, CEO de la compañía.

La evolución de este sistema no es reciente. Desde 2019 TransMilenio habilitó las primeras opciones de recarga digital, inicialmente con activación en estaciones. Con el paso de los años, se fueron incorporando nuevas funcionalidades, como la activación en buses zonales en 2021 y la expansión a puntos externos. En 2025, la llegada de la activación por NFC marcó un nuevo hito en este proceso.



¿Cómo recargar la tarjeta con DaviPlata?

Para quienes deseen utilizar DaviPlata, el proceso es sencillo:



Deben ingresar a la aplicación

Seleccionar la opción de movilidad

Elegir la tarjeta TuLllave

Aceptar términos y condiciones

Definir el monto entre $11.000 y $200.000 y confirmar la operación

Posteriormente, será necesario activar la recarga a través de la aplicación Maas con tecnología NFC o en los dispositivos del sistema.

Con estas nuevas alternativas, TransMilenio busca no solo modernizar su operación, sino también responder a las necesidades de una ciudad que demanda soluciones más rápidas, digitales y eficientes para su movilidad diaria.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co