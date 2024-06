Petro propuso “inversión forzosa” para reactivar economía de Colombia: ¿en qué consiste?

El presidente Gustavo Petro propuso en la noche de este viernes, 7 de junio de 2024, avanzar en una "inversión forzosa" con ayuda de la banca privada para reactivar la economía de Colombia.

"Puede ser la inversión forzosa. Que a un banco hoy, no digo siempre, sino hoy, le podría ser más rentable. Porque el banco hoy da crédito con más riesgo o no da y, si no da el crédito o el crédito es con más riesgo, se está debilitando. En cambio, si nos pasa el dinero y nosotros damos el crédito, nosotros tenemos que pagarle al banco”, indicó el mandatario de los colombianos.

Y, en ese sentido, el jefe de Estado explicó que “el pago del Estado al banco es mucho más sano” y “mucho menos riesgoso”.

“Y nosotros podríamos subsidiar la tasa de interés con el presupuesto", puntualizó el presidente Petro.

Este anuncio del presidente de la República tuvo lugar durante cierre del congreso de Asobancaria que se realizó en Cartagena, capital del departamento de Bolívar.

En la clausura de la 58ª Convención Bancaria de Asobancaria, el Presidente @petrogustavo anunció que el Gobierno ha pensado presentar un paquete de leyes al Congreso para impulsar la reactivación económica y promover una economía productiva. pic.twitter.com/jiv4ZkGn6p — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) June 8, 2024

