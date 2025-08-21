Cómo aplicar a vacantes de empleo del Sena en Colombia y en el exterior: pagan más de 15 millones.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), por medio de su Agencia Pública de Empleo, anunció recientemente más de 30 mil vacantes de empleo en Colombia y en el exterior. La convocatoria reúne perfiles de ventas, auxiliares contables, conducción, electricidad, asesoría comercial y oficios de construcción, entre otros oficios. Según explicó la entidad, el trámite es gratuito, no requiere intermediarios y puede realizarse en línea o de forma presencial.

De hecho, en lo corrido de 2025, la APE reporta más de 383.000 vinculaciones laborales gestionadas a través de su plataforma, de las cuales más de 1.800 correspondieron a empleos en el exterior. Además, cerca de 900.000 personas han recibido orientación en empleabilidad (construcción de hojas de vida, preparación para entrevistas y fortalecimiento de competencias), un servicio que puede solicitarse sin costo.

La coordinación nacional de la APE reiteró que estas vacantes son una alternativa para personas que buscan iniciar su trayectoria profesional o proyectarse fuera del país. Además, la entidad recordó que las postulaciones se realizan únicamente por medio de la plataforma de la Agencia Pública de empleo.



¿Cómo aplicar a ofertas de empleo del Sena?

Cree su usuario en ape.sena.edu.co. Ingrese al portal oficial de la APE y registre sus datos personales. Si ya tiene cuenta, avance al siguiente paso.



Complete y actualice su hoja de vida: Diligencie formación académica, certificaciones, experiencia (si aplica), competencias y disponibilidad. Mantener el perfil al día mejora la coincidencia con las vacantes.

Active el buscador de ofertas: Dentro del portal, acceda al módulo de búsqueda y utilice filtros por región, área ocupacional, nivel de experiencia, contrato y país. Esto facilita encontrar opciones acordes a su perfil.

Revise los requisitos de cada vacante: Lea funciones, experiencia solicitada, formación requerida, lugar de trabajo y tipo de jornada. Verifique si su hoja de vida cumple los criterios.

Postúlese desde el sistema: En la oferta seleccionada, use el botón de postulación. Su hoja de vida quedará disponible para el empleador a través de la APE.

Siga sus postulaciones: Consulte el estado en su cuenta, mantenga el teléfono y correo actualizados y esté atento a posibles citaciones de las empresas.

Para empleo en el exterior: En la página principal de la APE, ingrese a la sección "De Colombia para el mundo". Allí encontrará vacantes internacionales y los requisitos específicos de idioma, validación de títulos o experiencia.

Si prefiere acompañamiento, acuda a cualquiera de las más de 100 oficinas del Sena en el país. Orientadores laborales brindan ayuda para inscribirse, ajustar la hoja de vida y postularse. Tenga en cuenta que todo el proceso es gratuito y desconfíe de personas que cobren por "agilizar" trámites o garantizar empleos; además, reporte cobros irregulares directamente al Sena.



¿Cuáles son las vacantes de empleo del Sena en Colombia y en el extranjero?

De acuerdo con la APE, Bogotá concentra cerca de 13.000 ofertas. Le siguen Antioquia (4.000), Cundinamarca (3.000) y Valle del Cauca (2.000). La distribución responde a la demanda en comercio, transporte, servicios y construcción, sectores que absorben buena parte de la mano de obra en el país. En esta ronda, los perfiles con mayor presencia incluyen:



Vendedores y asesores comerciales: colocaciones en tiendas, empresas de retail y servicios.

colocaciones en tiendas, empresas de retail y servicios. Auxiliares contables: soporte a procesos de facturación, cartera y registros.

soporte a procesos de facturación, cartera y registros. Conductores: transporte de carga o de pasajeros, según licencias y experiencia.

transporte de carga o de pasajeros, según licencias y experiencia. Técnicos en electricidad: mantenimiento, montaje e instalaciones.

mantenimiento, montaje e instalaciones. Obreros de construcción: actividades de obra civil, acabados y apoyo en frentes de trabajo.

Un componente clave es que alrededor de 5.000 vacantes no exigen experiencia, lo que abre la puerta a quienes buscan su primer empleo. En estos casos, la calidad de la hoja de vida y la claridad del perfil (competencias, disponibilidad, formación) deben estar actualizados y cumplir con los requisitos.

Vacantes de empleo del Sena en el extranjero

La convocatoria también incluye plazas fuera del país, específicamente en Canadá y Alemania:

Canadá: 60 vacantes para ensambladores de aeronaves. Remuneración aproximada de $13 millones mensuales. Algunos de los requisitos incluyes 60 meses de experiencia e nivel de inglés B1.

60 vacantes para ensambladores de aeronaves. Remuneración aproximada de $13 millones mensuales. Algunos de los requisitos incluyes 60 meses de experiencia e nivel de inglés B1. Alemania: 100 vacantes para enfermeros, 15 para instrumentadores quirúrgicos y 15 para profesores de preescolar. Sueldos entre $11,7 y $15 millones y en algunos procesos no se exige dominio de otro idioma.

Para estas postulaciones es indispensable revisar con detalle los requisitos técnicos, certificaciones exigidas y, cuando aplique, niveles de idioma. La ruta "De Colombia para el mundo" en el portal de la APE reúne estas ofertas y explica los pasos de postulación.

