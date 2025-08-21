Bancolombia lanzó más de 400 vacantes de empleo en Bogotá y otras ciudades: link para postularse

Bancolombia anunció recientemente la apertura de un proceso de convocatoria laboral con más de 460 vacantes disponibles en varias ciudades de Colombia, incluyendo a Bogotá y Medellín. Las ofertas de empleo están dirigidas a diferentes perfiles profesionales y académicos, incluyendo estudiantes que requieren práctica universitaria, recién graduados y personas con experiencia en cargos administrativos, comerciales, tecnológicos y de gestión.

La entidad indicó que las vacantes se distribuyen en varias modalidades para las personas que estén interesadas: cargos permanentes, temporales, semilleros de formación y cupos de práctica para estudiantes de programas universitarios, técnicos y tecnológicos. De esta forma, el banco busca ampliar su equipo de trabajo en áreas clave de su operación, mientras brinda oportunidades a personas que inician su trayectoria en el sector financiero y en otros campos relacionados.



Bancolombia abrió más de 400 vacantes de empleo en Bogotá y otras ciudades

La entidad financiera anunció que "quiere seguir acompañando a los colombianos en la construcción de una historia laboral con propósito, y para ello anuncia la disponibilidad de más de 460 vacantes a nivel nacional, para las que quiere atraer talentos que piensen en grande y que estén dispuestos a contribuir a su tarea diaria de promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos". La convocatoria incluye vacantes para estudiantes y profesionales en áreas administrativas, comerciales, jurídicas, tecnológicas y de liderazgo. Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga son algunas de las ciudades donde hay cupos disponibles.

La oferta está dirigida a diferentes perfiles profesionales y académicos, incluyendo estudiantes que requieren práctica universitaria, recién graduados y personas con experiencia en cargos administrativos, comerciales, tecnológicos y de gestión.



Más de 100 vacantes de Bancolombia son en áreas comerciales y administrativas

Un primer grupo de vacantes de Bancolombia corresponde a los cargos comerciales y administrativos. En total, son 109 cupos que incluyen funciones relacionadas con la atención en sucursales, la gestión de clientes y tareas de apoyo interno en distintas áreas administrativas. De estos cargos, 15 serán cubiertos a través de procesos denominados semilleros.



Estos espacios funcionan en 27 ciudades del país y permiten a los aspirantes capacitarse para asumir responsabilidades en la atención de usuarios y la promoción de productos financieros. Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Neiva y Pereira están entre las ciudades donde los semilleros están activos. Los roles más frecuentes en este grupo son asesores de servicios, gestores comerciales y direccionadores, perfiles que cumplen una función clave en las oficinas físicas de la entidad y que requieren competencias de orientación al cliente y manejo de procesos internos.

La oferta laboral también incluye, además, 103 vacantes temporales: 92 están relacionadas con actividades en sucursales y 11 con labores administrativas. Este grupo busca cubrir necesidades específicas de personal en distintos periodos del año y en diferentes regiones.

En paralelo, Bancolombia anunció la búsqueda de perfiles especializados para cargos permanentes. Entre ellos se encuentran profesionales con experiencia en áreas como analítica de datos, transformación digital, desarrollo tecnológico y diseño de estrategias de experiencia de cliente. La mayoría de estos cargos se concentra en Medellín, Bogotá, Cali y Popayán, donde se requieren especialistas en programación, ciberseguridad, analítica avanzada, gestión de proyectos tecnológicos y liderazgo en procesos de innovación.



Convocatoria de Bancolombia para prácticas profesionales

Otro de los componentes de la convocatoria está dirigido a estudiantes que deben cumplir con sus prácticas académicas. En esta categoría hay 236 vacantes disponibles en diversas disciplinas. Las áreas con mayor demanda son ciencias sociales, derecho, sistemas, ingeniería, comunicación, diseño, ciencias económicas y administrativas.

La convocatoria también contempla espacios para estudiantes de programas técnicos y tecnológicos en carreras relacionadas con gestión, contabilidad y procesos comerciales. Las prácticas se realizarán en distintas dependencias de la entidad y, en algunos casos, podrán abrir la puerta a vinculaciones posteriores. Los estudiantes interesados deben estar matriculados en programas que exijan práctica obligatoria y cumplir con los requisitos establecidos por sus instituciones educativas.



¿Cómo aplicar a vacantes de Bancolombia en diferentes ciudades?

La postulación a cualquiera de las vacantes se realiza a través de la página oficial de Bancolombia, en la sección 'Trabaja con nosotros' en este link. En ese portal, los interesados pueden filtrar por área, ciudad o nivel de experiencia, además de cargar su hoja de vida y completar los formularios requeridos. El proceso de selección varía según el tipo de vacante.

Por ejemplo, para cargos administrativos y comerciales suele incluir el registro en línea, pruebas psicotécnicas y entrevistas. En el caso de las prácticas profesionales, se requiere la validación de requisitos por parte de las universidades y, en algunos casos, entrevistas directas con las áreas solicitantes. Para perfiles especializados, como los de tecnología y analítica, la evaluación incluye pruebas técnicas que permiten medir habilidades en programación, manejo de datos o gestión de proyectos.

Si bien gran parte de los cargos especializados se concentran en ciudades principales como Medellín y Bogotá, la convocatoria también incluye oportunidades en ciudades intermedias y en sucursales distribuidas a lo largo del país: Barranquilla, Bucaramanga, Santa Marta, Pereira y Neiva son algunas de las regiones donde hay cupos disponibles. Según indicó la entidad financiera, las personas interesadas en esta convocatoria pueden acceder al portal oficial y consultar la información detallada sobre cada vacante, los requisitos y los plazos de postulación.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co