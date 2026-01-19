Precio de la gasolina en Colombia bajaría 300 pesos a partir del primero de febrero

El precio de la gasolina en Colombia bajaría en 300 pesos a partir del primero de febrero. Aunque la fecha fue anunciada inicialmente por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, el monto de lo que se reduciría fue dado por su par de Hacienda, Germán Ávila.

Los altos funcionarios se pronunciaron tras las palabras que expresó el presidente Gustavo Petro a través de sus redes sociales en las que señaló que, tras pagar “la deuda del FEPEC y, porque se apreció el peso colombiano frente al dólar (…) comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”. (Lea también: ¿Cuándo pagan los intereses de las cesantías en 2026? Calcule el valor exacto que le debe llegar)



¿Será la única disminución en el precio de la gasolina?

Luego de las palabras del presidente Petro, el Ministerio de Minas informó que la reducción se hará “de manera ordenada, gradual y sostenible”.

“Estamos revisando las cifras de manera responsable junto con el Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que la promesa del señor presidente empieza a hacerse realidad desde el primero de febrero, con una disminución gradual y progresiva, pensada para cuidar la economía del país y el bolsillo de la gente”, explicó Palma.



Este lunes 19 de enero, el ministro Ávila reveló en 6AMW de Caracol Radio que la primera disminución podría ser de 300 pesos.



“Creemos que un valor aproximado de 300 pesos en la reducción de este precio es una alternativa que estamos estudiando para el próximo mes y creemos que por esta ruta vamos a avanzar en la reducción del precio de la gasolina y generar una medida contrainflacionaria muy fuerte, que además va a generar unas muy buenas posibilidades en los nuevos ingresos que se han establecido en el país, producto del incremento en salario mínimo y de la nueva coyuntura”, dijo a ese medio. (Lea también: Peajes en Colombia quedaron por encima de $20.000 tras aumento en 2026: los más costosos)



¿En cuánto quedaría el precio de la gasolina?

Desde que empezó 2026, la Comisión de Regulación de los Combustibles anunció el incremento en los precios del ACPM y de la gasolina. En el caso del ACPM, el aumento fue de 99 pesos por galón, lo que dejó su precio promedio en 10.984 pesos en las principales ciudades del país, mientras que la gasolina registró un alza de 90 pesos por galón, alcanzando un precio promedio de 16.057 pesos.

Para el caso de Bogotá, el precio de referencia de la gasolina corriente se fijó en promedio en 16.491 pesos por galón y el del ACPM en 11.276 pesos.

En Medellín, los valores son de 16.412 pesos para gasolina y 11.301 pesos para diésel. Cali tiene un precio de referencia de 16.502 pesos por galón de gasolina y 11.424 pesos para ACPM. En la región Caribe, Barranquilla registra precios de 16.126 pesos para gasolina y 10.951 pesos para diésel, mientras que Cartagena tiene valores de 16.083 y 10.916 pesos, respectivamente.

Con la disminución de 300 pesos en el galón, el precio de la gasolina sería en promedio de 15.757 pesos. En el caso de Bogotá, se prevería que se venda en 16.191 pesos.

No obstante, el Gobierno nacional no ha detallado si esta reducción también se aplicaría al diésel.

