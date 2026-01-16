Peajes en Colombia quedaron por encima de $20.000 tras aumento en 2026: los más costosos

Desde este 16 de enero de 2026 entró en vigencia la actualización anual de tarifas en decenas de peajes del país administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Aunque el aumento general se basa en la inflación de 2025, en varios corredores estratégicos se aplicaron incrementos adicionales previstos en los contratos de concesión, lo que llevó a que algunos peajes superaran ampliamente los $20.000 y se consolidaran entre los más caros de Colombia.

Con el arranque de 2026, movilizarse por carretera en Colombia es más costoso. Desde las primeras horas de este viernes comenzaron a regir las nuevas tarifas en estaciones de peaje a cargo de la ANI, en cumplimiento de los ajustes contractuales que se aplican cada año. Si bien el incremento base corresponde al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, fijado en 5,10 %, en varios proyectos se sumaron componentes adicionales de normalización tarifaria y esquemas graduales ligados a la ejecución de obras.



Antioquia: uno de los departamentos con más peajes de alto valor

El resultado es un nuevo mapa de peajes donde varios puntos del país quedaron con tarifas que superan los $20.000 para vehículos particulares, especialmente en corredores que concentran alto flujo turístico, transporte interdepartamental y carga pesada.

Antioquia es, nuevamente, una de las regiones donde se ubican algunos de los peajes más caros del país. En corredores clave del suroeste, el nordeste y el Valle de Aburrá, las nuevas tarifas dejaron valores que están entre los más elevados a nivel nacional.



El peaje de Amagá, en el proyecto Pacífico 1, figura entre los que superan los $20.000 tras el ajuste. A este se suma Cisneros, del proyecto VINUS, que también se ubica en ese rango y se mantiene como uno de los cobros más altos para automóviles, camperos y camionetas.



En el norte del Valle de Aburrá y el corredor hacia el nordeste antioqueño, estaciones como Cabildo Trapiche, Copacabana–Guarne y Pan de Queso quedaron con tarifas que rondan los $18.000 y $20.000, consolidando a esta zona como una de las más costosas para quienes transitan de forma frecuente.

Aunque algunos peajes concesionados por entidades departamentales, como el del Túnel de Oriente, aún no habían actualizado su tarifa en el momento del inicio del aumento nacional, estos ya se ubican por encima de los $25.000, lo que los convierte en los más altos del país.



Vía al Llano: entre los peajes más caros para viajar desde Bogotá

Otro de los tramos donde se concentran peajes de alto valor es el que conecta a Bogotá con Villavicencio. En esta ruta, fundamental para el abastecimiento de la capital y la conexión con los Llanos Orientales, estaciones como Pipiral, Boquerón y Naranjal registraron incrementos que las mantienen dentro del grupo de peajes más costosos del país.

Con las nuevas tarifas, Pipiral se ubicó cerca de los $30.000 para vehículos particulares, mientras que Boquerón superó los $20.000. Para quienes realizan este recorrido de manera habitual, el costo acumulado de los peajes en un solo sentido puede superar fácilmente los $140.000, y duplicarse si se trata de un viaje de ida y regreso.

Este incremento no solo impacta a los conductores particulares. Empresas de transporte intermunicipal han señalado que el encarecimiento de los peajes, sumado a otros ajustes de comienzos de año, está presionando al alza los precios de los pasajes, con variaciones que ya se empiezan a reflejar en las taquillas de las terminales.



Accesos al norte de Bogotá: tarifas se acercan a los rangos más altos

En los corredores de entrada y salida de Bogotá por el norte, varios peajes también aplicaron incrementos superiores al IPC debido a procesos de normalización tarifaria. Estaciones como Andes, Fusca y Unisabana, en el proyecto Accesos Norte, actualizaron sus precios desde este 16 de enero.

En el caso del peaje Andes, por ejemplo, el valor para automóviles se ubicó por encima de los $14.000, pero en categorías superiores el cobro es mucho mayor, lo que incide directamente en los costos de operación de múltiples actividades económicas.



¿Por qué no todos los peajes subieron lo mismo?

La ANI explicó que, aunque el IPC de 2025 es la base del ajuste, varios contratos contemplan incrementos adicionales. Algunos corresponden a procesos de normalización definidos en decretos y resoluciones del Ministerio de Transporte; otros están ligados a esquemas graduales que dependen del avance de las obras o de la entrega de tramos específicos.

De acuerdo con la ANI, el ajuste principal corresponde a la variación del IPC de 2025, fijado por el DANE en 5,10%, porcentaje que se aplica de forma general a los peajes a su cargo. Sin embargo, la entidad aclaró que un grupo de estaciones tendrá un aumento superior a este porcentaje, debido a procesos de normalización tarifaria y a esquemas graduales asociados al avance de obras.



Lista de los peajes que suben de precio hoy 16 de enero

El mayor número de incrementos empieza a regir precisamente este viernes. En primer lugar, se encuentran 15 peajes que, además del IPC, aplican un incremento complementario previsto en el Decreto 050 y en resoluciones del Ministerio de Transporte. Estos peajes son:

El Placer (Rumichaca – Pasto)

Cisneros (VINUS)

Aburrá (Autopistas Mar 1)

Machetá (Transversal del Sisga)

El Carmen (Puerta de Hierro – Cruz del Viso)

La Pintada (Pacífico 2)

Fusca (Accesos Norte)

Andes (Accesos Norte)

Unisabana (Accesos Norte)

Supía (Pacífico 3)

Puerto Berrío (Autopista Río Magdalena)

Boquerón I (Chirajara – Fundadores)

Boquerón II (Chirajara – Fundadores)

Naranjal (Chirajara – Fundadores)

Pipiral (Chirajara – Fundadores)

En estos casos, el valor final que pagan los usuarios resulta de la suma del IPC más el porcentaje adicional de normalización, definido individualmente para cada proyecto.

