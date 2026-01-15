Presidente Petro dice que “comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”

El presidente Gustavo Petro dijo a través de sus redes sociales que “comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”, al responder un mensaje de Álvaro Uribe en el que cuestionó al actual gobierno por un presunto endeudamiento. (Lea también: Lo que sube en Colombia desde el 1 de enero de 2026: salarios, combustibles, impuestos y más)

Tras las palabras de Uribe, el mandatario sostuvo que “nosotros no nos endeudamos para aumentar el gasto, sino para pagarle las deudas que ustedes le dejaron a la nación” [sic].

Aseguró que su antecesor Iván Duque “nos dejó una deuda de 70 billones de pesos del subsidio a la gasolina que nos dejó, nosotros la pagamos completica en mi gobierno y, al contrario que hicieron ustedes, le entregaremos un superávit en el FEPEC al próximo gobierno. Siempre hay diferencia en que recibamos de Duque un FEPEC con una deuda de 70 billones y la entreguemos con superávit ahora, debería felicitarnos expresidente Uribe”.



Y luego manifestó: “Porque ya pagamos la deuda del FEPEC y, porque se apreció el peso colombiano frente al dólar, entonces le aviso a usted y al país, que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”.



No obstante, no dio detalles de cuándo iniciaría la reducción del precio del combustible ni en cuánto podría bajar y si esto se daría paulatinamente.



¿Cuál es el costo actual de la gasolina?

El primer día de enero de 2026, la Comisión de Regulación de los Combustibles anunció el incremento en los precios del ACPM y de la gasolina. En el caso del ACPM, el aumento fue de 99 pesos por galón, lo que dejó su precio promedio en 10.984 pesos en las principales ciudades del país, mientras que la gasolina registró un alza de 90 pesos por galón, alcanzando un precio promedio de 16.057 pesos.

Para el caso de Bogotá, el precio de referencia de la gasolina corriente se fijó en 16.491 pesos por galón y el del ACPM en 11.276 pesos.

En Medellín, los valores son de 16.412 pesos para gasolina y 11.301 pesos para diésel. Cali tiene un precio de referencia de 16.502 pesos por galón de gasolina y 11.424 pesos para ACPM. En la región Caribe, Barranquilla registra precios de 16.126 pesos para gasolina y 10.951 pesos para diésel, mientras que Cartagena tiene valores de 16.083 y 10.916 pesos, respectivamente. (Lea también: A estas personas en Colombia no se les pagará el auxilio de transporte en 2026)

