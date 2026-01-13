Precio del bolívar venezolano hoy, martes 13 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó este martes la referencia oficial del tipo de cambio correspondiente a la jornada, confirmando que el bolívar continúa depreciándose frente al dólar estadounidense y otras monedas internacionales. Para este 13 de enero, la entidad estableció que un dólar vale 330,3751 bolívares, según el promedio ponderado de las operaciones de divisas cerradas por las mesas de cambio de los bancos participantes.

Esta actualización refleja un incremento frente a las cotizaciones de días anteriores y muestra una continuidad de la tendencia ascendente observada desde finales del año pasado. A comienzos de este mes, ya se habían registrado valores que superaban los 320 bolívares por dólar. Esta forma de cálculo que realiza el BCV toma en cuenta el promedio ponderado de las transacciones diarias en el mercado formal, que sirve como referencia para operaciones económicas dentro del país y para la fijación de precios en actividades formales.



Tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV este 13 de enero

Moneda Símbolo Tasa BCV Euro EUR 384,33196133 Yuan CNY 47,35067075 Lira Turca TRY 7,68457154 Rublo RUB 4,17759532

Escolta de Maduro entra al gobierno interino de Venezuela

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, sumó el lunes 12 de enero a su gabinete a un escolta del depuesto mandatario Nicolás Maduro, en los primeros cambios ministeriales de su gobierno. Se trata del capitán Juan Escalona como ministro del Despacho de la Presidencia, que lleva la agenda presidencial y sirve de nexo con los distintos organismos del Estado.



Escalona formaba parte del anillo de seguridad de Maduro, que fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores, durante un bombardeo de Estados Unidos a Caracas. En ese ataque murieron unos 55 uniformados, incluidos 32 cubanos, del esquema que protegía a Maduro. La presencia de Escalona el 4 de enero en el primer consejo de ministros con Rodríguez al frente borró rumores de que murió en la incursión.



Escalona forma parte de las primeras modificaciones en el nuevo gobierno, que está bajo presión de Washington. Además de Escalona, designó a otro militar, Aníbal Coronado, como ministro de Ecosocialismo (Ambiente).

El nuevo gobierno de Rodríguez dio un vuelco en la relación de Caracas con Washington. El presidente Donald Trump dijo incluso estar satisfecho con la sucesora de Maduro y deslizó su intención de reunirse con ella.

