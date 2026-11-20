El dólar en Colombia registra un fuerte incremento este viernes 20 de noviembre de 2026. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.415,10, una subida de $88,14 frente a la cotización del jueves, lo que representa un aumento del 2,65 %. Con este movimiento, la divisa estadounidense supera la barrera de los $3.400, en medio de una tendencia alcista que se ha acentuado durante los últimos días y que vuelve a llamar la atención de quienes compran dólares, viajan al exterior, realizan pagos internacionales o tienen compromisos en moneda extranjera.

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¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia durante la última semana?

El comportamiento del dólar durante los últimos días evidencia una recuperación importante frente al peso colombiano. Aunque entre el 13 y el 18 de noviembre la cotización se mantuvo en un rango cercano a los $3.300, el movimiento del jueves y, especialmente, el de este viernes aceleró su valorización. Estos son los valores de la TRM en Colombia durante los últimos días:



Fecha

TRM

Viernes 20 de noviembre

$3.415,10

Jueves 19 de noviembre

$3.326,96

Miércoles 18 de noviembre

$3.309,55

Martes 17 de noviembre

$3.316,70

Lunes 16 de noviembre

$3.316,70

Viernes 13 de noviembre

$3.301,91



El jueves 19 de noviembre, la divisa registró un incremento de $17,41 frente a la jornada anterior, mientras que este viernes el avance fue de $88,14, uno de los movimientos más pronunciados de este periodo. Si se compara el precio actual con el del viernes 13 de noviembre, cuando la TRM estaba en $3.301,91, el dólar acumula un incremento de $113,19, equivalente a una variación aproximada del 3,43 % en una semana. El salto de este viernes también lleva la cotización a su nivel más alto en varios meses, de acuerdo con los registros históricos consultados.



Precio del dólar en casas de cambio hoy: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena

El comportamiento del dólar en las casas de cambio puede ser diferente al de la TRM, debido a que los establecimientos manejan sus propios precios de compra y venta, dependiendo de la disponibilidad de efectivo, la demanda de divisas y las condiciones del mercado local. Estas son las cotizaciones de referencia del dólar en las principales ciudades de Colombia para este viernes 20 de noviembre:



Ciudad

Compra (le reciben)

Venta (lo paga)

Bogotá

$3.280

$3.360

Cali

$3.120

$3.250

Medellín

$3.450

$3.360*

Barranquilla

$3.100

$3.290

Cartagena

$3.750

$3.980



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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