La Lotería de Bogotá realizó este jueves 5 de noviembre de 2026 su tradicional sorteo semanal, correspondiente a la edición número 2873. Como ocurre cada semana, los participantes buscaron comprobar si los números elegidos les permitieron convertirse en ganadores de alguno de los millonarios incentivos entregados por una de las loterías más tradicionales de Colombia. La Lotería de Bogotá cuenta con un plan de premios que supera los 34.000 millones de pesos y un premio mayor de 12.000 millones de pesos.



Resultado de la Lotería de Bogotá hoy, 19 de noviembre de 2026

Estos son los resultados del sorteo 2873 de la Lotería de Bogotá:



Número ganador premio mayor:

Serie:

Además del premio principal, la entidad dio a conocer los números favorecidos en los distintos premios secos previstos para esta edición, los cuales hacen parte de la estructura de incentivos que acompaña cada sorteo semanal.



Sorteo 2873: estos fueron los premios entregados

Para el sorteo de este jueves, la Lotería de Bogotá puso en juego un premio mayor de 12.000 millones de pesos. A esto se sumó una serie de premios secos distribuidos entre los participantes. El plan de premios incluyó:



Un seco de 1.000 millones de pesos.

Un seco de 500 millones de pesos.

Tres secos de 200 millones de pesos.

Seis secos de 50 millones de pesos.

Otros premios complementarios contemplados en el plan oficial de la lotería. Gracias a esta estructura, cada semana cientos de jugadores mantienen la expectativa de resultar favorecidos con alguno de los premios disponibles, incluso cuando no aciertan el número ganador del premio mayor.



¿Cuánto cuesta jugar la Lotería de Bogotá?

Para participar en el sorteo 2871, los jugadores pudieron adquirir el billete completo por 18.000 pesos o una fracción por 9.000 pesos. Cada billete está compuesto por dos fracciones, lo que permite a los apostadores elegir la modalidad de juego que mejor se ajuste a su presupuesto. La comercialización de los billetes se realiza a través de distribuidores autorizados en diferentes regiones del país, así como mediante canales habilitados por los vendedores oficiales. La Lotería de Bogotá es una de las loterías más reconocidas del territorio nacional y cuenta con una larga trayectoria dentro del sector de juegos de suerte y azar en Colombia. Sus sorteos se realizan habitualmente los jueves en horas de la noche y atraen a miles de participantes que esperan obtener alguno de los premios millonarios ofrecidos por la entidad.



Cómo reclamar un premio de la Lotería de Bogotá

Los jugadores que resulten favorecidos deben verificar cuidadosamente el número y la serie consignados en su billete. Una vez confirmada la coincidencia con los resultados oficiales, el ganador podrá iniciar el proceso de reclamación ante los canales autorizados por la entidad. Los premios de mayor cuantía suelen requerir la presentación del billete original y de la documentación exigida por la normativa vigente. Además, los pagos están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos para los juegos de suerte y azar en Colombia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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ÁNGELA URREA PARRA

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