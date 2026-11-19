Este jueves 19 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo de Super Astro Luna, juego de azar en el que los participantes deben acertar una combinación de cuatro cifras y uno de los doce signos del zodiaco para obtener un premio.

Los jugadores están pendientes de conocer el número ganador y el signo zodiacal de esta jornada. El sorteo corresponde al número 8309 y está programado para las 10:50 de la noche, de acuerdo con el calendario del juego.

Resultado de Super Astro Luna hoy, 19 de noviembre

Al momento de esta actualización, las cuatro cifras ganadoras y el signo zodiacal permanecen pendientes de publicación.



Número ganador: 6674

6674 Signo zodiacal: Cáncer

Una vez finalice la extracción, los participantes podrán consultar la combinación ganadora en los canales oficiales del operador y verificar los datos de su tiquete.

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¿Qué cayó en el último sorteo de Super Astro Luna?

El resultado más reciente corresponde al miércoles 18 de noviembre de 2026. En esa jornada, los jugadores esperaban conocer la combinación ganadora y el signo zodiacal correspondiente al sorteo 8308.

Los jugadores que participaron en esa edición pueden revisar si acertaron las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas, siempre que también hayan seleccionado el signo zodiacal ganador.



¿Cómo se juega Super Astro Luna?

Para participar, el jugador debe escoger un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999, y uno de los doce signos zodiacales. La apuesta se realiza en los puntos de venta autorizados y el participante define el valor que desea jugar, de acuerdo con los montos permitidos.

El juego contempla diferentes posibilidades de premio según la cantidad de cifras acertadas y la coincidencia con el signo zodiacal. Por eso, es importante revisar las condiciones y el plan de premios antes de realizar una apuesta.



¿Cómo reclamar un premio de Super Astro Luna?

Quienes obtengan una combinación ganadora deben conservar el tiquete original en buen estado y presentar un documento de identidad válido para adelantar el proceso de cobro.

El procedimiento depende del monto del premio y de las condiciones establecidas por el operador. Los ganadores pueden acercarse a los puntos de venta autorizados o consultar los canales oficiales para conocer los requisitos específicos.

El plazo máximo para reclamar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo. Por esta razón, se recomienda verificar los resultados y conservar el comprobante de la apuesta.

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Este texto fue elaborado con la colaboración de un asistente de inteligencia artificial y editado por un periodista. Los resultados y las condiciones del juego deben contrastarse con los canales oficiales del operador antes de su publicación.