Miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos este jueves al nuevo sorteo de la Lotería del Quindío, una de las tradicionales loterías del país que cada semana entrega millonarios premios y múltiples oportunidades de ganar a través de secos y aproximaciones. En esta oportunidad, la entidad celebró el sorteo número 3025, correspondiente al jueves 19 de noviembre de 2026. Con un premio mayor de 2.000 millones de pesos, la lotería volvió a captar la atención de quienes semana tras semana ponen a prueba su suerte con la esperanza de convertirse en nuevos millonarios. Además del premio principal, el plan contempla decenas de premios secos y aproximaciones que amplían las posibilidades de obtener algún reconocimiento económico.

Los resultados de este jueves ya fueron divulgados por la organización del sorteo y los jugadores pueden verificar si sus números aparecen entre los ganadores del día. Como ocurre habitualmente, las recomendaciones para los participantes son revisar cuidadosamente tanto el número como la serie de su billete o fracción antes de descartarlos.



Resultados de la Lotería del Quindío del 19 de noviembre de 2026

De acuerdo con el sorteo de este jueves, estos fueron los resultados:



Número ganador:

Serie:

Así juega la Lotería del Quindío

La Lotería del Quindío realiza sus sorteos todos los jueves y cuenta con una amplia trayectoria dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia. Cuando la fecha coincide con un día festivo, la entidad traslada el sorteo al siguiente día hábil para garantizar su realización. Actualmente, los jugadores pueden adquirir una fracción por 4.000 pesos o el billete completo por 12.000 pesos. Cada billete está conformado por tres fracciones, modalidad que permite participar por el premio mayor y los demás incentivos contemplados dentro del plan de premios. La comercialización se realiza a través de loteros autorizados, distribuidores oficiales y plataformas de venta en línea habilitadas para este tipo de juegos.



Plan de premios de la Lotería del Quindío

Uno de los principales atractivos de esta lotería es la variedad de premios que entrega en cada edición. El plan vigente incluye un premio mayor de 2.000 millones de pesos, además de una serie de secos con diferentes montos. Entre los principales premios figuran:



Un seco de 200 millones de pesos.

Un seco de 100 millones de pesos.

Cinco secos de 50 millones de pesos.

Cinco secos de 40 millones de pesos.

Cinco secos de 30 millones de pesos.

Diez secos de 20 millones de pesos.

Diez secos de 10 millones de pesos.

A esto se suman premios por aproximaciones, entre ellos aciertos en las primeras cifras, últimas cifras, número invertido, serie del premio mayor, números anteriores y posteriores al ganador y otras modalidades contempladas en el reglamento oficial.



El último antecedente antes del sorteo de hoy

Antes de la celebración del sorteo de este 19 de noviembre, el premio mayor más reciente había correspondido al número 8395 de la serie 194, resultado del sorteo 3024 realizado el 12 de noviembre de 2026. Ese premio fue enviado a Armenia, según el reporte oficial de la entidad. Por ese motivo, muchos jugadores consultaron estadísticas, números frecuentes y resultados recientes antes de participar en la nueva edición del juego.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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