Precio del dólar en Colombia hoy, miércoles 10 de junio de 2026: así está la TRM

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este miércoles 10 de junio de 2026 se ubicó en $3.581,46, según los registros de la Superintendencia Financiera de Colombia. La cotización de la divisa estadounidense registró una leve caída frente a la jornada anterior, ya que el martes 9 de junio la tasa de cambio se ubicó en $3.588,09. La diferencia entre ambos días es de $6,63.

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Al comparar el comportamiento del dólar con el de una semana atrás, se observa una ligera valorización. El 3 de junio de 2026, hace exactamente siete días, la TRM se encontraba en $3.562,00, lo que representa una diferencia de $19,46 frente al valor actual.

En contraste, frente a la cotización de hace un mes, la moneda estadounidense mantiene una tendencia descendente. El 10 de mayo de 2026, el dólar se negociaba a $3.747,10, por lo que el precio actual es $165,64 inferior.



El dólar sigue por debajo de los niveles observados a comienzos de junio

La tendencia bajista también se evidencia al comparar la TRM actual con la registrada el pasado 1 de junio, cuando la tasa representativa del mercado se ubicó en $3.679,15. Esto significa que en los primeros diez días del mes el dólar ha perdido $97,69.



De acuerdo con el comportamiento observado durante los últimos meses, la divisa estadounidense continúa lejos de los niveles superiores a los $4.000 que marcó en buena parte de 2025. De hecho, la evolución de la TRM muestra una tendencia general de descenso que se ha consolidado durante el primer semestre de 2026.

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El comportamiento del dólar sigue influenciado por factores como las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos, la evolución de los mercados financieros internacionales y el desempeño de materias primas como el petróleo, variables que suelen tener un impacto directo sobre la tasa de cambio en Colombia.

Precios del dólar en las casas de cambio en Colombia

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