Precio del dólar en Colombia hoy, miércoles 3 de junio de 2026: TRM sigue por encima de los $3.500

El precio oficial del dólar en Colombia registró una ligera variación al inicio de la jornada del 3 de junio. La TRM vigente quedó establecida en $3.562 por dólar, lo que representa un incremento de apenas $1,76 frente a la tasa certificada para el día anterior, cuando se ubicó en $3.560,24. Aunque el ajuste diario fue reducido, el comportamiento de la moneda estadounidense durante las últimas semanas evidencia una disminución más marcada.

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Hace siete días la TRM se encontraba en $3.644,47, lo que significa una caída de más de $82 en comparación con el valor actual. En el balance mensual, la reducción supera los $75 por dólar frente a los registros observados hace 30 días.

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Las cifras también muestran que la divisa ha perdido terreno desde comienzos de año. El 1 de enero de 2026 la tasa oficial era de $3.757,08, mientras que actualmente se encuentra cerca de $195 por debajo de ese nivel. Si se compara con junio de 2025, cuando la TRM rondaba los $4.148,72, la diferencia es aún mayor, con una disminución superior a los $586.

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Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3,620 $3,710 Medellín $3,590 $3,730 Cali $3,550 $3,750 Cartagena $3,750 $3.980 Cúcuta $3,630 $3,700 Pereira $3,730 $3.800

¿Elecciones presidenciales influyen en el comportamiento del dólar en Colombia?

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Tras una jornada electoral que desafió los pronósticos de las encuestas el pasado 31 de mayo, los mercados financieros en Colombia han comenzado a descontar un nuevo panorama político. Según el más reciente informe de Global66, titulado "El COP, entre el crudo y las urnas", el peso colombiano se posiciona como una de las monedas emergentes con mejor desempeño, impulsado ahora por la ventaja del candidato pro-inversión en la carrera hacia la Casa de Nariño

Los resultados oficiales de la primera vuelta situaron a Abelardo de la Espriella a la cabeza con un 43,74% de los votos (más de 10,3 millones), seguido de cerca por Iván Cepeda, quien obtuvo el 40,9%. Esta ventaja de la derecha, sumada a las adhesiones confirmadas del bloque de centro-derecha que ya alcanzan un 11% adicional, ha sido interpretada de forma positiva por los inversionistas.

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El análisis de Global66 sugiere que el mercado interpreta la posible victoria de De la Espriella como una señal de continuidad institucional y apertura a la inversión extranjera, especialmente en el sector de hidrocarburos. Esto podría llevar al par USD/COP a testear niveles de 3.550 a 3.600 pesos en el corto plazo. Por el contrario, un eventual repunte de Cepeda en la segunda vuelta del 21 de junio podría generar una depreciación inicial sobre los 3.900 pesos debido a la incertidumbre sobre el modelo económico.

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Antes de la cita electoral, el dólar ya venía mostrando una tendencia a la baja. Durante la semana del 22 al 29 de mayo, el par se moderó desde niveles cercanos a los 3.794 pesos (máximo alcanzado a mediados de mes por tensiones en Medio Oriente) hasta cerrar el viernes previo a las elecciones en 3.666 pesos

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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vgomezgo@caracoltv.com.co