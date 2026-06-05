Precio del dólar en Colombia hoy, viernes 5 de junio: TRM se mantiene por debajo de los $3.600

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este viernes 5 de junio de 2026 fue fijada en $3.565,32 por dólar, según la certificación oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia, valor que representa una reducción de $7,53 frente a la tasa vigente del jueves 4 de junio, cuando la moneda estadounidense se ubicó en $3.572,85.

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En comparación con hace una semana, cuando la TRM alcanzaba los $3.646,58, el dólar acumula una disminución de $81,26. Si se observa el comportamiento del último mes, la caída asciende a $158,01, tomando como referencia los $3.723,33 registrados treinta días atrás.

Desde el 1 de enero de 2026, cuando la tasa se encontraba en $3.757,08, la moneda estadounidense ha retrocedido cerca de $192. De igual manera, frente al mismo periodo de 2025, la diferencia es aún más amplia, pues hace doce meses la TRM superaba los $4.100. Los registros de los últimos días muestran variaciones importantes en la cotización oficial:



5 de junio de 2026: $3.565,32

$3.565,32 4 de junio de 2026: $3.572,85

$3.572,85 3 de junio de 2026: $3.562,00

$3.562,00 2 de junio de 2026: $3.560,24

$3.560,24 1 de junio de 2026: $3.678,15

$3.678,15 29 de mayo de 2026: $3.646,58

$3.646,58 28 de mayo de 2026: $3.631,57

$3.631,57 27 de mayo de 2026: $3.644,47

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C.

$3,620

$3,710

Medellín

$3,590 $3,730 Cali

$3,550 $3,750 Cartagena

$3,750 $3.980 Cúcuta

$3,630 $3,700 Pereira

$3,730 $3.800

¿Elecciones presidenciales influyen en el comportamiento del dólar en Colombia?

La jornada electoral del pasado domingo redefinió el panorama político colombiano de cara a la segunda vuelta presidencial y también generó una respuesta inmediata en los mercados financieros. Según explicó David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, aunque en Colombia históricamente las elecciones no provocaban cambios tan marcados en los activos financieros, en esta ocasión la reacción ha sido más evidente debido a la incertidumbre y a las expectativas que existen sobre las propuestas económicas de los candidatos que continúan en la contienda.



El analista señaló que este fenómeno no es exclusivo de Colombia, pues en distintas economías del mundo, los inversionistas suelen ajustar sus decisiones cuando perciben que un cambio de gobierno puede modificar las reglas de juego para las empresas, los impuestos, la inversión o el gasto público. "Los mercados intentan anticipar los efectos que podrían tener las políticas económicas de un próximo gobierno. Dependiendo de la visión que tengan sobre esas propuestas, ajustan sus posiciones y eso termina reflejándose en variables como el dólar, las acciones o la deuda pública", explicó Cubides.



Uno de los movimientos más visibles se presentó en el mercado cambiario. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, el dólar registró una caída superior a los 100 pesos frente al peso colombiano, ubicándose en niveles considerablemente inferiores a los observados durante semanas anteriores. De acuerdo con el economista, este comportamiento responde a la percepción de que podrían ingresar más recursos del exterior al país si los inversionistas consideran favorable el entorno económico futuro. Un mayor flujo de dólares en la economía incrementa la oferta de la divisa y, como consecuencia, reduce su precio.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co