Precio del dólar en Colombia hoy, 28 de julio de 2026: así abrió la TRM este martes

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este martes 28 de julio de 2026 quedó en $3.205,80 por dólar, según el valor oficial vigente para la jornada. La cifra muestra una nueva reducción frente al comportamiento reciente de la moneda estadounidense en Colombia y mantiene la tendencia descendente que se ha observado durante gran parte de julio. El dato cobra relevancia porque el dólar continúa moviéndose en niveles que no se veían desde 2019. Durante las últimas semanas, la divisa ha perdido terreno frente al peso colombiano y ha permanecido por debajo de la barrera de los $3.300, un escenario distinto al que predominó durante buena parte de 2025 y de los primeros meses de 2026.



Diferencia entre la TRM del 28 y del 27 de julio

La TRM de este martes se ubicó en $3.205,80, mientras que la del lunes 27 de julio fue de $3.210,56. La diferencia entre ambas jornadas es de $4,76 menos por dólar, equivalente a una caída de aproximadamente 0,15 %. Durante la jornada que dio origen a la TRM de este martes, el mercado registró movimientos entre máximos cercanos a $3.220 y mínimos alrededor de $3.193,50. Al cierre de las negociaciones, el precio permaneció en la parte baja de ese rango, situación que influyó en la nueva disminución de la tasa oficial.

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El balance mensual también muestra una reducción importante. De acuerdo con los registros del mercado, la TRM del 28 de julio acumula una caída de $235,03 frente al inicio de julio, lo que representa un descenso cercano al 6,83 % durante el mes. Esto significa que el valor de referencia comenzó julio alrededor de $3.440,83 y terminó el periodo analizado cerca de los $3.205,80.

Precio del dólar en casas de cambio

A continuación, le compartimos el precio promedio del dólar en casas de cambio en las ciudades principales del país:



Ciudad Precio de compra (promedio) Precio de venta (promedio) Bogotá D.C. $3.300 $3.380 Medellín $3.360 $3.490 Cali $3.200 $3.400 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $3.280 $3.330 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué se espera del comportamiento del dólar para esta semana?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, contó en Noticias Caracol que esta “es una semana importante donde la evolución del conflicto geopolítico y comercial decidirá si seguirá siendo el factor de primer plano, o si los resultados de las cifras macro dictarán la pauta. El FOMC del miércoles, el PCE y el PIB Q2 del jueves concentran la mayor parte del poder de movimiento de los mercados, en un contexto donde el cese al fuego momentáneo en Medio Oriente abre un frágil espacio diplomático que el mercado está monitoreando con atención. El petróleo sobre los USD 85 sigue actuando como presión inflacionaria adicional que no desaparece y que complica el mapa de la Fed".



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL