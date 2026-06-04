Precio del dólar en Colombia hoy, 4 de junio: TRM sigue sobre $3.500 tras elecciones presidenciales

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) vigente para este jueves 4 de junio de 2026 se ubicó en $3.572,85 por dólar, cifra que representa un aumento de $10,85 frente al valor oficial registrado el miércoles 3 de junio, cuando la tasa se ubicó en $3.562. Aunque la divisa registró un ligero incremento frente a la jornada anterior, el comportamiento acumulado de las últimas semanas continúa mostrando una tendencia descendente en el mercado cambiario nacional.

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A pesar de este leve repunte diario, el balance de las últimas semanas refleja una reducción importante en el precio de la moneda estadounidense frente al peso colombiano. Los registros oficiales muestran que hace siete días la TRM se encontraba en $3.631,57, mientras que hace un mes alcanzaba los $3.707,58. Esto significa que en un periodo de 30 días el dólar ha perdido más de $134 frente a la moneda local.

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La tendencia también se observa en los datos acumulados del año. Desde el inicio de 2026, cuando la tasa rondaba los $3.757,08, la cotización actual presenta una disminución superior a los $184. El contraste es aún mayor al compararlo con el mismo periodo de 2025, cuando la TRM superaba los $4.136 por dólar. En términos anuales, la caída se aproxima a los $564.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad

Precio de compra

Precio de venta

Bogotá D.C.

$3,620

$3,710

Medellín

$3,590 $3,730 Cali

$3,550 $3,750 Cartagena

$3,750 $3.980 Cúcuta

$3,630 $3,700 Pereira

$3,730 $3.800

¿Elecciones presidenciales influyen en el comportamiento del dólar en Colombia?

La jornada electoral del pasado domingo redefinió el panorama político colombiano de cara a la segunda vuelta presidencial y también generó una respuesta inmediata en los mercados financieros. Según explicó David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, aunque en Colombia históricamente las elecciones no provocaban cambios tan marcados en los activos financieros, en esta ocasión la reacción ha sido más evidente debido a la incertidumbre y a las expectativas que existen sobre las propuestas económicas de los candidatos que continúan en la contienda.

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El analista señaló que este fenómeno no es exclusivo de Colombia, pues en distintas economías del mundo, los inversionistas suelen ajustar sus decisiones cuando perciben que un cambio de gobierno puede modificar las reglas de juego para las empresas, los impuestos, la inversión o el gasto público. "Los mercados intentan anticipar los efectos que podrían tener las políticas económicas de un próximo gobierno. Dependiendo de la visión que tengan sobre esas propuestas, ajustan sus posiciones y eso termina reflejándose en variables como el dólar, las acciones o la deuda pública", explicó Cubides.

Uno de los movimientos más visibles se presentó en el mercado cambiario. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, el dólar registró una caída superior a los 100 pesos frente al peso colombiano, ubicándose en niveles considerablemente inferiores a los observados durante semanas anteriores. De acuerdo con el economista, este comportamiento responde a la percepción de que podrían ingresar más recursos del exterior al país si los inversionistas consideran favorable el entorno económico futuro. Un mayor flujo de dólares en la economía incrementa la oferta de la divisa y, como consecuencia, reduce su precio.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co