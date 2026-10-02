Precio del dólar hoy, 2 de octubre de 2026, en Colombia: cómo está la TRM este viernes

El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este viernes 2 de octubre con una nueva variación a la baja. La Tasa Representativa del Mercado (TRM), certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y calculada con base en la metodología definida por el Banco de la República, quedó en $3.307,73 por dólar, una cifra inferior a la que estuvo vigente el jueves 1 de octubre.



Con este resultado, la divisa estadounidense completó dos jornadas consecutivas de descenso al comienzo de octubre y se mantiene por debajo de la barrera de los $3.500. La nueva TRM representa una reducción de $5,11 frente a los $3.312,84 que rigieron el día anterior. En términos porcentuales, la variación diaria fue de-0,15 %.



Precio del dólar hoy en Colombia: comparación con la TRM del 1 de octubre

La jornada anterior había mostrado una corrección más amplia. Para el jueves 1 de octubre, la TRM fue fijada en $3.312,84, luego de caer $28,39 frente a los $3.341,23 registrados el 30 de septiembre. Ahora, el nuevo valor de $3.307,73 confirma una continuidad de la tendencia observada al cierre de septiembre y en el arranque de octubre. Aunque la disminución del viernes fue menor que la registrada el día anterior, el movimiento mantiene al dólar por debajo de los niveles que alcanzó durante los últimos días de septiembre.

Aunque octubre comenzó con descensos, el balance general de septiembre fue diferente. Durante ese mes, la TRM pasó de $3.213,97 el 1 de septiembre a $3.341,23 el 30 de septiembre, lo que representa un incremento acumulado de $127,26 o una variación de 3,96 %.

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Los registros históricos muestran que septiembre arrancó con tasas cercanas a los $3.200 y que incluso llegó a registrar niveles inferiores a esa referencia durante la primera mitad del mes. Posteriormente, la divisa inició una recuperación que se hizo más visible en la segunda quincena y la llevó a cerrar el mes en valores superiores a los observados al comienzo de septiembre.



Entre los datos más relevantes del período aparece el mínimo mensual de $3.072,27, registrado a mediados de septiembre, y un máximo cercano a $3.349,63, alcanzado durante los últimos días del mes. Esa diferencia refleja un septiembre marcado por movimientos relevantes en el mercado cambiario colombiano.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Diferencia

Bogotá $3.252 $3.335 $83 Cali $3.165 $3.325 $160 Cartagena $3.100 $3.350 $250 Cúcuta $3.300 $3.350 $50 Medellín $3.195 $3.313 $118 Pereira $3.200 $3.300 $100

Las casas de cambio registran diferencias entre ciudades tanto en los valores de compra como de venta del dólar. Bogotá presenta una tasa de compra de $3.252 y una tasa de venta de $3.335, mientras que en Cali la moneda estadounidense se compra en promedio a $3.165 y se vende a $3.325.



Por su parte, Cartagena reporta los valores de venta más altos de la lista, con una cotización de $3.350. En Cúcuta, la diferencia entre compra y venta es la menor entre las ciudades consultadas, con una brecha de $50. Medellín y Pereira mantienen cotizaciones cercanas a los $3.300 para la venta de la divisa.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

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