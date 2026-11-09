Precio del dólar hoy, 9 de noviembre de 2026, en Colombia: así abre la TRM este lunes

El precio del dólar en Colombia arrancó este lunes 9 de noviembre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.237,83 pesos, según la tasa certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia y utilizada como referencia por el Banco de la República. La tasa certificada para el viernes 6 de noviembre fue de $3.228,26. La diferencia es de $9,57 por dólar, equivalente a un aumento de aproximadamente 0,30 %.

Esto significa que una operación por $1.000 dólares tiene una diferencia cercana a $9.570 entre ambas jornadas. Aunque el movimiento es moderado, confirma una tendencia alcista observada durante los primeros días de noviembre. De acuerdo con los registros oficiales de la TRM, el dólar pasó de niveles cercanos a $3.183 al inicio del mes a valores superiores a $3.230 durante la segunda semana de noviembre.



Precio del dólar en casas de cambio de Colombia

Los precios de compra y venta del dólar presentan variaciones entre las principales ciudades del país. Entre las plazas consultadas, Cúcuta registra el menor spread, con una diferencia de $55 entre el precio de compra y venta, mientras que Cali muestra el margen más amplio, con $190. Por su parte, en Bogotá, las casas de cambio compran dólares en promedio a $3.155 y los venden a $3.231. En Medellín, la tasa de compra se ubica en $3.081 y la de venta en $3.189, mientras que en Pereira los precios promedio son de $3.130 para la compra y $3.210 para la venta.



Ciudad Compra (COP) Venta (COP) Spread (COP)

Bogotá $3.155 $3.231 $76 Cali $3.075 $3.265 $190 Cúcuta $3.210 $3.265 $55 Medellín $3.081 $3.189 $108 Pereira $3.130 $3.210 $80

Cómo se comportó el dólar durante octubre de 2026

Octubre cerró con una reducción de la TRM frente al comienzo del mes. El 1 de octubre la tasa se ubicó en $3.312,84, mientras que el cierre del mes fue de $3.182,99, lo que representó una variación de-3,92 %. Durante ese período, el promedio mensual fue de $3.198,62 por dólar. El valor más alto registrado fue precisamente el del primer día del mes, con $3.312,84, mientras que el nivel más bajo se presentó el 28 de octubre, cuando la TRM llegó a $3.148,02. Las cifras muestran que octubre estuvo marcado por una tendencia de descenso en la tasa de cambio, pese a algunos movimientos puntuales al alza registrados hacia el final del mes.

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De otro lado, en lo corrido de noviembre, la Tasa Representativa del Mercado ha mostrado una recuperación frente al cierre de octubre. El mes comenzó con una tasa de $3.182,99 y para este 9 de noviembre ya alcanza $3.237,83. Los registros disponibles señalan que la variación acumulada durante noviembre es de 1,72 %, con un promedio mensual de $3.216,39 hasta la fecha. La secuencia de valores evidencia una trayectoria ascendente en las primeras jornadas del mes. Después de iniciar en $3.182,99, la TRM avanzó a $3.235,59 el 4 de noviembre, se ubicó en $3.221,19 el día siguiente, pasó a $3.228,26 el 6 de noviembre y posteriormente llegó a $3.237,83, nivel que continúa vigente este lunes.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

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