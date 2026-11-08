Renta Ciudadana y Devolución del IVA: beneficiarios recibirán nuevo pago desde esta fecha

Prosperidad Social confirmó las fechas en las que realizará el quinto ciclo de pagos de Renta Ciudadana y Compensación del IVA, dos programas de transferencias monetarias dirigidos a hogares beneficiarios en Colombia. De acuerdo con la entidad, la entrega de los recursos comenzará el viernes 13 de noviembre y se extenderá hasta el sábado 28 del mismo mes.

Durante ese periodo, las personas que hacen parte de los programas podrán recibir el dinero a través de los mecanismos establecidos para esta jornada. La entidad informó que los recursos se entregarán mediante abonos en cuentas de los beneficiarios que se encuentren registrados en el Gestor de Información Financiera. También estará disponible la modalidad de giro, que tendrá cobertura nacional por medio de las redes aliadas de SuRed y SuperGIROS.



¿Cómo se entregará el dinero de los subsidios?

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Prosperidad Social estableció dos mecanismos para realizar los pagos de Renta Ciudadana y Compensación del IVA. La primera alternativa corresponde a los abonos en cuentas financieras, mientras que la segunda contempla los giros en puntos habilitados. En el caso de los abonos, los recursos serán consignados en las cuentas de las personas que aparecen registradas en el Gestor de Información Financiera. Esto significa que la transferencia se realizará mediante el mecanismo bancario que figura en los registros de la entidad.



Por otro lado, quienes reciban el dinero mediante giro podrán reclamarlo a través de la red aliada de SuRed y SuperGIROS. Esta modalidad tendrá cobertura en todo el territorio nacional, de acuerdo con la información publicada por Prosperidad Social. La entidad también indicó que los pagos se entregarán en el municipio asignado a cada beneficiario, siguiendo la programación definida para este ciclo. En consecuencia, quienes deban acudir a un punto de giro tendrán que realizar el trámite en el municipio correspondiente.



¿Cómo saber si es beneficiario del subsidio?

La primera forma de enterarse si recibe el subsidio es a través de un mensaje de texto. Prosperidad Social envía notificaciones al número registrado, indicando la modalidad de pago, fechas y condiciones para el retiro. Sin embargo, también existe la opción de hacer la consulta directamente:



Ingrese a la página oficial de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

Digite su tipo de documento, número de identificación y fecha de nacimiento.

El sistema le indicará si tiene un giro asignado y el medio de pago.

Es importante usar únicamente los canales oficiales, ya que intermediarios o enlaces no verificados pueden generar riesgos de fraude. Prosperidad Social también hizo un llamado a que "los hogares beneficiarios acudan a los puntos autorizados dentro de este plazo. Las transferencias monetarias no son acumulables para ciclos posteriores".



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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