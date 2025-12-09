Precio del dólar hoy, martes 9 de diciembre de 2025, en Colombia: cómo está la TRM

El precio del dólar en Colombia para este martes 9 de diciembre de 2025 se ubica en $3.830,02, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) certificada por el Banco de la República. Este valor refleja la estabilidad que ha caracterizado la divisa en los últimos días, manteniéndose por debajo del umbral psicológico de los $4.000, una cifra que durante gran parte del año fue motivo de análisis y preocupación en los mercados.

La estabilidad observada en estas jornadas contrasta con la volatilidad que se presentó en la primera semana del mes, cuando el dólar mostró movimientos ascendentes desde los $3.744,43 del 1 de diciembre hasta los $3.817,66 del día 3, para luego alcanzar los $3.757,92 el viernes 5 y cerrar la semana con un repunte significativo que lo llevó a la cifra actual. Este comportamiento evidencia que, aunque el dólar ha tenido episodios de fluctuación, la tendencia general en diciembre ha sido moderada, con incrementos acumulados que no superan el 2,3 % en lo corrido del mes.



El análisis del comportamiento del dólar en lo corrido de diciembre permite identificar una dinámica interesante. El mes inició con una TRM de $3.744,43 el lunes 1 de diciembre, cifra que marcaba continuidad con la tendencia bajista observada en noviembre, cuando el dólar se acercó a niveles mínimos de $3.716,73. Sin embargo, desde el 2 de diciembre comenzó un leve repunte que llevó la cotización a $3.784,43, seguido por un máximo mensual provisional de $3.817,66 el día 3. Posteriormente, la divisa retrocedió ligeramente hasta $3.757,92 el viernes 5, para estabilizarse en $3.830,02 desde el sábado 6 y mantenerse en ese nivel hasta la fecha.



Este comportamiento refleja una variación acumulada de $85,59 en lo que va del mes, equivalente a un incremento del 2,29 %. Aunque la cifra puede parecer moderada, resulta significativa si se considera el contexto de apreciación del peso colombiano durante gran parte del año. De hecho, desde enero de 2025, cuando la TRM se ubicaba en $4.409,15, el dólar ha perdido $579,13, lo que representa una caída del 13,13 % en el año.



Precio del dólar en casas de cambio este9 de diciembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este martes, 9 de diciembre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.720 – venta $3.860

compra $3.720 – venta $3.860 Medellín: compra $3.680 – venta $3.830

compra $3.680 – venta $3.830 Cali: compra $3.750 – venta $3.860

compra $3.750 – venta $3.860 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.700 – venta $3.760

compra $3.700 – venta $3.760 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el parámetro oficial que define el valor del dólar frente al peso colombiano en el ámbito financiero y comercial. Este indicador se calcula diariamente con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los intermediarios autorizados en el país, reflejando el comportamiento real del mercado cambiario.

La certificación de la TRM está a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, que publica el valor cada día hábil y establece su vigencia por un periodo de 24 horas. Conviene precisar que esta tasa no coincide con el precio que se observa en casas de cambio o en transacciones informales, donde influyen factores adicionales como comisiones, disponibilidad de efectivo y condiciones locales de oferta y demanda.

Por su carácter oficial, la TRM es una referencia indispensable en procesos como la liquidación de importaciones y exportaciones, el pago de obligaciones en moneda extranjera, la elaboración de reportes contables y la determinación de impuestos. Asimismo, constituye un punto de referencia para entidades financieras y empresas que realizan operaciones internacionales. Es importante subrayar que, aunque la TRM sirve como base normativa, el valor que se negocia en tiempo real en el mercado puede diferir, especialmente en escenarios de alta volatilidad, donde las variaciones son más marcadas.



El euro cae pese a la mejora de la confianza de los inversores en la eurozona

El euro bajó y se cambió este lunes alrededor de 1,1650 dólares pese a la pequeña mejora de la confianza de los inversores en la eurozona, mientras los mercados se preparan para una posible bajada de los tipos de interés de la Reserva Federal (Fed). El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1622 dólares, frente a los 1,1651 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1655 dólares. El índice de confianza de los inversores de Sentix mejoró un poco en diciembre, pero sigue en niveles negativos. El euro recibió impulsos de la subida de la producción industrial en Alemania y de comentarios de miembros del Consejo de Gobierno del BCE, pero por poco tiempo. La producción de la industria manufacturera alemana creció en octubre un 1,8 % respecto al mes anterior y un 0,8 % en términos interanuales.

La miembro del comité ejecutivo del BCE Isabel Schnabel considera que el próximo movimiento de los tipos de interés en la zona del euro será una subida por lo que deja entrever que el ciclo bajista ha concluido con los tipos de interés en el 2 %. La economista alemana Schnabel dijo en una entrevista con la agencia Bloomberg que se siente cómoda con las expectativas del mercado de que el próximo movimiento será una subida. El gobernador del banco central de Letonia, Martins Kazaks, dijo que el aumento de tasas no será en diciembre.

El gobernador del banco central de Finlandia, Olli Rehn, comentó en una entrevista con Econostream que las decisiones sobre los tipos de interés se tomarán en cada reunión. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1618 y 1,1670 dólares.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

