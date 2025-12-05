Precio del dólar hoy, viernes 5 de diciembre de 2025, en Colombia: cómo está la TRM

El mercado del dólar en Colombia comenzó la jornada de este viernes con una tendencia ascendente que se consolidó en los primeros minutos de negociación. El inicio de la sesión estuvo por un precio de apertura de $3.800,50, que rápidamente comenzó a ajustarse al alza. Sin embargo, el comportamiento del dólar sigue mostrando una caída amplia.

Durante la primera semana de diciembre, el dólar ha mostrado variaciones moderadas pero con dirección descendente: 1 de diciembre: $3.744,43; 2 de diciembre: $3.784,43; 3 de diciembre: $3.817,66; 4 de diciembre: $3.780,80; 5 de diciembre: $3.757,92. Esto significa que en el transcurso de la semana, el dólar ha caído $15,68 pesos respecto al viernes anterior (28 de noviembre). La volatilidad semanal alcanzó el 16,03%, superior al promedio anual, reflejando un mercado inestable.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 5 de noviembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este miércoles, 5 de noviembre de 2025, los valores promedio son los siguientes:

Bogotá: compra $3.780 – venta $3.890

compra $3.780 – venta $3.890 Medellín: compra $3.720 – venta $3.870

compra $3.720 – venta $3.870 Cali: compra $3.850 – venta $3.990

compra $3.850 – venta $3.990 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.780 – venta $3.830

compra $3.780 – venta $3.830 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.

La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.

El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.

