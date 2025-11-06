En vivo
Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Precio del dólar hoy, jueves 6 de noviembre de 2025, en Colombia: bajó la TRM

En Bogotá, el dólar está en $3.770 para compra y $3.880 para venta. La Tasa Representativa del Mercado sigue bajando y no se descarta que termine por debajo de los $3.800.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 6 de nov, 2025
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM jueves 6 de noviembre
Getty Images

