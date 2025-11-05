Black Friday 2025: Colombia establece cuatro días con descuentos imperdibles

El calendario comercial del país marca el próximo viernes 28 de noviembre como una fecha clave para el cierre del año debido a que llegan las ofertas imperdibles por la celebración del Black Friday. Este evento, que ya se ha vuelto una cita obligada para quienes buscan buenas ofertas, tendrá una duración de cuatro días.

A diferencia de ediciones limitadas a un solo día, este fenómeno de descuentos se extenderá durante el fin de semana y llegará a su fin el lunes 1 de diciembre, fecha en la que también tendrá lugar el evento conocido como ciberlunes. Esta extensión permitirá a los clientes contar con una ventana más amplia para realizar compras significativas para preparar las festividades de fin de año.

Durante este periodo, varios establecimientos comerciales, que incluyen tiendas físicas y plataformas digitales, ofrecerán una amplia gama de promociones. Se espera que los descuentos para el Black Friday 2025 estén entre el 20% y el 70%. Las categorías que más le llaman la atención a los usuarios son la tecnología, la moda, los artículos para el hogar, los electrodomésticos y las ofertas del sector turismo.



¿Cómo surgió el Black Friday?

El Black Friday, un concepto originado en Estados Unidos, ha logrado consolidarse en Colombia desde el 2014 como una de las fechas comerciales más importantes del sño. Su importancia está en que marca el comienzo oficial de la temporada de compras navideñas y le da un gran impulso al comercio del país. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), este evento ayuda al crecimiento constante de las ventas en línea en Colombia y también motiva a las familias a planificar mejor sus gastos.



Para la edición de 2025, el panorama comercial estará liderado por grandes plataformas digitales como Amazon, Mercado Libre, Linio, Falabella y Éxito. Marcas reconocidas como Falabella, Éxito y Lenovo han confirmado una fuerte presencia. Falabella ofrecerá descuentos en categorías como tecnología, hogar, moda y calzado, mientras que Éxito ha implementado una estrategia extendida de “Black Days” que durará desde el 14 de noviembre hasta el 2 de diciembre, con rebajas en computadores, televisores y electrodomésticos. Por su parte, Lenovo lanzará promociones enfocadas en portátiles gaming, tablets y accesorios tecnológicos.



Recomendaciones para el Black Friday 2025

Ante la intensidad de las ofertas y la alta participación digital esperada, los expertos han emitido recomendaciones claras para que los consumidores aprovechen los descuentos y eviten posibles estafas.



Defina un presupuesto claro: antes de que comiencen las ofertas, defina que artículos realmente necesita o desea comprar. Esto le ayudará a mantener el enfoque y evitar compras impulsivas.

antes de que comiencen las ofertas, Esto le ayudará a mantener el enfoque y evitar compras impulsivas. Revise las políticas de devolución: asegúrese de revisar las políticas de devolución de cada tienda. Esto es muy importante al comprar por internet, ya que así podrá devolver o cambiar los productos si no son lo que esperaba.

asegúrese de revisar las políticas de devolución de cada tienda. Esto es muy importante al comprar por internet, ya que así podrá devolver o cambiar los productos si no son lo que esperaba. Compre en tiendas verificadas: para garantizar la seguridad en sus compras por internet, se aconseja comprar únicamente en sitios oficiales y reconocidos, verificando que la dirección web inicie con “https”.

para garantizar la seguridad en sus compras por internet, se aconseja comprar únicamente en sitios oficiales y reconocidos, verificando que la dirección web inicie con “https”. Compre temprano: las mejores ofertas suelen agotarse rápidamente, así que intente hacer sus compras lo antes posible para conseguir los artículos que desea.

El Black Friday 2025 promete ser una de las jornadas más activas para el comercio nacional, ofreciendo una oportunidad significativa para adelantar las compras navideñas y mantener el control sobre el presupuesto familiar.



ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL