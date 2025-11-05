En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
PALACIO DE JUSTICIA
JAIME ESTEBAN MORENO
ZOHRAN MAMDANI
SOLDADOS LIBERADOS
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA SUB-17
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025, en Colombia: cómo está la TRM

Precio del dólar hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025, en Colombia: cómo está la TRM

En comparación con el precio del pasado martes, el dólar subió $12,35, lo que equivale a una variación del 0,32%. Así se cotiza la moneda en casas de cambio en Colombia.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 5 de nov, 2025
Comparta en:
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM miércoles 5 de noviembre
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM miércoles 5 de noviembre -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad