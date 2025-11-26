Precio del dólar hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025, en Colombia: cómo está la TRM

El precio del dólar en Colombia para este miércoles 26 de noviembre de 2025 se ubicó en una Tasa Representativa del Mercado de 3.806,16 pesos, reflejando un leve aumento en comparación con la jornada anterior. Este valor, oficializado por el Banco de la República a través de la Tasa Representativa del Mercado, marca un incremento de 2,07 pesos frente al martes 25 de noviembre, lo cual corresponde a una variación diaria de apenas 0,05 %.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

El martes 25 de noviembre cerró con una TRM de 3.804,09 pesos, lo que implica que la subida de 2,07 pesos del miércoles constituye un incremento marginal, apenas perceptible en la práctica. Por su parte, el lunes 24 presentó una TRM de 3.808,77 pesos, reflejando una mínima caída diaria de 4,68 pesos y una variación porcentual del –0,12 %.



Analizando las dos últimas semanas, se observa que el dólar osciló en un corredor entre los 3.760,93 y los 3.808,77 pesos. El 11 y 12 de noviembre, el dólar cotizó en 3.760,93 pesos, justo 14 días antes del 26. Ese mismo nivel se mantuvo en ese rango previo, lo que da cuenta de una trayectoria lateral con elevaciones puntuales hacia los 3.808 pesos. De hecho, desde esa fecha hasta hoy, el peso colombiano experimentó una devaluación acumulada de aproximadamente 45,23 pesos, equivalente a una depreciación cercana al 1,2 %.



Al profundizar en el comportamiento del mes de noviembre, se revela una tendencia globalmente bajista en la TRM. El inicio del mes se ubicó el 1 de noviembre en 3.860,12 pesos, mientras que al cierre del martes 25, la TRM ya era de 3.804,09 pesos, reflejando un descenso acumulado de 56,03 pesos o 1,45 %. Durante este lapso, el valor máximo registrado fue de 3.872,47 pesos (el 5 de noviembre) y el mínimo de 3.716,73 pesos (20 de noviembre). Así, el tipo de cambio se ha movido en un rango de más de 155 pesos, aunque la media del periodo se situó en 3.789,73 pesos, con una desviación estándar cercana a 47 pesos, lo que denota un grado de dispersión moderado.



Precio del dólar en casas de cambio este 26 de noviembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este miércoles, 26 de noviembre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.730 – venta $3.860

compra $3.730 – venta $3.860 Medellín: compra $3.680 – venta $3.830

compra $3.680 – venta $3.830 Cali: compra $3.720 – venta $3.870

compra $3.720 – venta $3.870 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.730 – venta $3.770

compra $3.730 – venta $3.770 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el parámetro oficial que define el valor del dólar frente al peso colombiano en el ámbito financiero y comercial. Este indicador se calcula diariamente con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los intermediarios autorizados en el país, reflejando el comportamiento real del mercado cambiario.

Publicidad

La certificación de la TRM está a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, que publica el valor cada día hábil y establece su vigencia por un periodo de 24 horas. Conviene precisar que esta tasa no coincide con el precio que se observa en casas de cambio o en transacciones informales, donde influyen factores adicionales como comisiones, disponibilidad de efectivo y condiciones locales de oferta y demanda.

Por su carácter oficial, la TRM es una referencia indispensable en procesos como la liquidación de importaciones y exportaciones, el pago de obligaciones en moneda extranjera, la elaboración de reportes contables y la determinación de impuestos. Asimismo, constituye un punto de referencia para entidades financieras y empresas que realizan operaciones internacionales. Es importante subrayar que, aunque la TRM sirve como base normativa, el valor que se negocia en tiempo real en el mercado puede diferir, especialmente en escenarios de alta volatilidad, donde las variaciones son más marcadas.



El euro sube tras publicación de cifras débiles de la economía estadounidense

Según Google Finance, el euro subió 4.414,40 pesos colombianos este 26 de noviembre. La moneda subió tras la publicación de cifras débiles de la economía estadounidense que presionaron a la baja la cotización del "billete verde", anteriormente se mantuvo estable por encima de 1,15 dólares. El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1574 dólares, frente a los 1,1525 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

Publicidad

El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1551 dólares. El euro apenas se movió antes de la publicación de las cifras de ventas minoristas, de los precios de producción y de la confianza del consumidor de EE. UU. Las ventas minoristas subieron en Estados Unidos en septiembre un 0,2 % respecto al mes anterior, menos de lo previsto.

Por su parte, la confianza del consumidor bajó en Estados Unidos en noviembre 6,8 puntos, hasta 88,7 puntos, mínimo desde abril de 2005, según el instituto de investigación de mercado Conference Board. Alemania confirmó el estancamiento de su economía en el tercer trimestre tras haberse contraído en el segundo trimestre. En los mercados han aumentado las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) bajará el precio del dinero en diciembre.

El gobernador de la Fed Christopher Waller se mostró el lunes a favor de un recorte de un cuarto de punto de los tipos de interés en diciembre, debido al debilitamiento del mercado laboral y a que espera que la inflación disminuya. La presidenta del Banco de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo al diario estadounidense Wall Street Journal (WSJ) que está a favor de una bajada de los tipos de interés en diciembre.

El presidente del Banco de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo la semana pasada que está garantizada una reducción de los tipos de interés a corto plazo. No obstante hay diferentes opiniones en la Fed por lo que el mercado no está seguro de qué ocurrirá. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1511 y 1,1583 dólares.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

EFE

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL