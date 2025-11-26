Este es el aumento más bajo que podría tener el salario mínimo en Colombia para 2026

El aumento en el salario mínimo para 2026 es, sin duda, el principal tema de conversación de diferentes actores empresariales, gubernamentales y sindicales actualmente, pues quedan pocos días para que inicie oficialmente la concertación sobre el incremento de este pago. Alrededor de este tema, han surgido múltiples propuestas preliminares sobre el aumento de esta remuneración: unos plantean que este alcance el 11 por ciento de crecimiento, mientras que otros manejan propuestas menos ambiciosas.

Para el caso de la CUT o el Gobierno Nacional, el incremento del mínimo para 2026 no puede ser menor al 11 por ciento, e incluso algunos, citando un estudio de la OIT, le apuntan a un salario mínimo que pueda alcanzar los 3 millones de pesos. Sin embargo, los gremios y grupos empresariales han propuesto aumentos de solo una cifra, lo que ha encendido el debate entre quienes desean mayores ingresos y los que más se acogen a los resultados económicos de Colombia.

Así las cosas, entidades como Fedesarrollo han planteado que el incremento en el salario mínimo sea de solo un 7 por ciento; este valor propuesto obedecería a las proyecciones de inflación y productividad laboral con las que cierre el año. Otros grupos empresariales y analistas económicos también se han acogido a tal aumento, y sostienen que el mínimo de 2026 debe ser realista con las proyecciones y resultados económicos que haya obtenido el país.



Este eventual aumento del 7 por ciento, por ahora, es la propuesta más baja que se ha planteado, puesto que tanto el Gobierno Nacional como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) no han bajado la vara del incremento en una subida de dos cifras, valor que apunta a convertirse en el favorito en caso de que no se llegue a un acuerdo entre trabajadores, Gobierno y empresas antes del 30 de diciembre del presente año, momento en el cual el presidente de la República tendrá la facultad de definir el aumento del mínimo para 2026 por decreto.



Cuánto recibirá de salario mínimo en 2026 si aumento es del 7 por ciento

Así las cosas, saquemos calculadora y lápiz para hacer las respectivas cuentas. En caso de que el salario mínimo de 2026 presente un aumento del 7 por ciento con respecto al inmediatamente anterior, haría que el salario pase de $1.423.500 a unos $1.523.000, sin incluir el respectivo auxilio de transporte. Este porcentaje, según lo han informado los mismos respresentantes empresariales, se calcula sumando la inflación proyectada (de aproximadamente el 5%) y la estimación de la productividad (que se puede acercar al 1%), siguiendo la fórmula clásica de concertación.



Tanto el empresariado como sus técnicos y analistas han adviertido en reiteradas ocasiones previas al inicio de las concertaciones que cualquier incremento que supere el 7% podría ser contraproducente para la economía del país, ya que esto, según ellos, podría desestabilizar la situación económica actual y frustrar los esfuerzos futuros para controlar la inflación. En contraste, personalidades influyentes en esta decisión como el presidente de la CUT, Fabio Arias Giraldo, respaldan sus propuestas de aumentos altos en los buenos resultados que ha tenido la nación en materia económica, pues él mismo ha sostenido que las considerables subidas del mínimo en años anteriores no han provocado consecuencias, y que contrario a ello el país ha registrado bajas cifras como el desempleo que no se veían hace años.



¿Qué ha dicho el Gobierno sobre el incremento en el salario mínimo para 2026 en Colombia?

El Gobierno Nacional, a través de declaraciones recientes del presidente Gustavo Petro y funcionarios clave como el exembajador Armando Benedetti y el Ministerio de Hacienda, ha manifestado su intención de impulsar un incremento salarial del 11% para el próximo año.

De ser aprobado y aplicado este porcentaje por vía de decreto, el salario mínimo base (sin contar el auxilio de transporte) se situaría en aproximadamente $1.580.085, partiendo del valor actual de cerca de $1.423.500. Esta propuesta de aumento no es meramente económica, sino que, según sus propios voceros, se enmarca dentro de la estrategia gubernamental destinada a disminuir las disparidades y brechas de desigualdad social y económica que persisten en el país.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO