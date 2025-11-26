En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ARCHIVOS DE CALARCÁ
SANTIAGO URIBE
MAYERLY DÍAZ
VENEZUELA
POLÉMICA FÚTBOL COLOMBIANO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Este es el aumento más bajo que podría tener el salario mínimo en Colombia para 2026

Este es el aumento más bajo que podría tener el salario mínimo en Colombia para 2026

La propuesta más baja en el incremento del mínimo, por ahora, la tienen algunos gremios empresariales, quienes sostienen que este aumento debe basarse exclusivamente en la inflación con la que cierre el año y la cifra de productividad laboral.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 26 de nov, 2025
Comparta en:
Aumento del salario mínimo en Colombia 2026
Esto es lo que se sabe sobre el aumento del salario mínimo 2026. -
Foto: Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad