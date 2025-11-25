En vivo
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, martes 25 de noviembre de 2025, en Colombia: ¿cómo está la TRM?

Precio del dólar hoy, martes 25 de noviembre de 2025, en Colombia: ¿cómo está la TRM?

La moneda estadounidense registró un leve aumento que superó la barrera de los 3.800 pesos colombianos. Le contamos cómo se cotiza el dólar en casas de cambio y cuál es el precio del euro hoy.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 25 de nov, 2025
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM martes 25 de noviembre
Precio del dólar hoy en Colombia 2025: TRM martes 25 de noviembre -
Foto: Getty Images

