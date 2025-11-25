Precio del dólar hoy, martes 25 de noviembre de 2025, en Colombia: ¿cómo está la TRM?

El precio del dólar en Colombia para hoy, martes 25 de noviembre de 2025, quedó fijado en una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de 3.804,09 pesos por dólar. Esta cifra representa una ligera caída frente a la TRM del día anterior, que se situó en 3.808,77 pesos. El descenso es de apenas 4,68 pesos, lo que se traduce en una disminución del 0,12 %, señal de una jornada de cierta tranquilidad en el mercado. Esta modesta corrección a la baja pone de relieve un dinamismo contenible en un contexto de menor turbulencia, aunque sin alejarse del nivel de 3.800 pesos.

Durante el mes de noviembre, la cotización del dólar en Colombia ha transitado por un suave trayecto descendente. Al inicio del mes, el 1 de noviembre la TRM se ubicaba en 3.860,12 pesos por dólar. De ese punto inicial, la tasa ha registrado un descenso acumulado de aproximadamente 56 pesos, lo que representa una caída mensual cercana al 1,45 %. El promedio mensual de la TRM en este periodo se ha calculado en torno a 3.789,73, según datos del observatorio del dólar.



El comportamiento intramensual revela oscilaciones moderadas. El valor más alto se registró el 5 de noviembre, con una TRM de 3.872,47 pesos, reflejando un repunte que no logró sostenerse. Por su parte, el mínimo se alcanzó el día 20 del mes, con una TRM de 3.716,73 pesos, y desde entonces se observó una recuperación hacia niveles superiores a 3.740. Así, a lo largo del mes, el rango de cotización ha oscilado entre estos extremos, con una volatilidad controlada.



En cuanto al comportamiento semanal, entre el 18 y el 21 de noviembre el dólar cerró en 3.808,67 pesos, lo que representa un incremento de 67,4 pesos o +1,8 % frente al cierre anterior de semana. No obstante, en el cierre del 24 se presentó un leve ajuste a 3.800,47, que para el martes 25 se reafirmó en 3.804,09, marcando un entorno más sereno.



Precio del dólar en casas de cambio este 25 de noviembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este martes, 25 de noviembre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.730 – venta $3.870

compra $3.730 – venta $3.870 Medellín: compra $3.720 – venta $3.870

compra $3.720 – venta $3.870 Cali: compra $3.720 – venta $3.870

compra $3.720 – venta $3.870 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.730 – venta $3.770

compra $3.730 – venta $3.770 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el parámetro oficial que define el valor del dólar frente al peso colombiano en el ámbito financiero y comercial. Este indicador se calcula diariamente con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los intermediarios autorizados en el país, reflejando el comportamiento real del mercado cambiario.

La certificación de la TRM está a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, que publica el valor cada día hábil y establece su vigencia por un periodo de 24 horas. Conviene precisar que esta tasa no coincide con el precio que se observa en casas de cambio o en transacciones informales, donde influyen factores adicionales como comisiones, disponibilidad de efectivo y condiciones locales de oferta y demanda.

Por su carácter oficial, la TRM es una referencia indispensable en procesos como la liquidación de importaciones y exportaciones, el pago de obligaciones en moneda extranjera, la elaboración de reportes contables y la determinación de impuestos. Asimismo, constituye un punto de referencia para entidades financieras y empresas que realizan operaciones internacionales. Es importante subrayar que, aunque la TRM sirve como base normativa, el valor que se negocia en tiempo real en el mercado puede diferir, especialmente en escenarios de alta volatilidad, donde las variaciones son más marcadas.



El euro se estabiliza entre 1,15 y 1,1550 dólares

En Colombia, el precio del euro este 25 de noviembre a las 8:22 de los mañana se encuentra en 4.375, 6 pesos. El euro se estabilizó entre 1,15 y 1,1550 dólares en la medida que aumentan las expectativas en que la Reserva Federal (Fed) baje sus tipos de interés en diciembre y en un acuerdo de paz para Ucrania.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1525 dólares, frente a los 1,1505 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1544 dólares. La caída de los precios de la energía debido a las expectativas de paz en Ucrania apoyan la cotización del euro, considera el analista de ING Chris Turner.

En los mercados han aumentado las expectativas de que la Fed bajará el precio del dinero en diciembre, después de que el presidente del Banco de la Fed de Nueva York, John Williams, dijera que está garantizada una reducción de los tipos de interés a corto plazo.

Sin embargo, los comentarios de otros miembros de la Fed muestran que existe división de opiniones respecto a la decisión de diciembre y los datos publicados de la economía estadounidense tampoco ofrecen una imagen clara porque la creación de empleos en Estados Unidos fue mayor de lo previsto pero aumentó la tasa de desempleo. La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1502 y 1,1549 dólares.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

