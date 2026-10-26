Precio del dólar hoy en Colombia: cómo está la TRM este lunes, 26 de octubre de 2026

El precio del dólar en Colombia para este lunes 26 de octubre de 2026 inició la jornada con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.158,43, de acuerdo con la cifra oficial certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia. La tasa vigente aplica para los días 24, 25 y 26 de octubre, debido a que fue calculada con base en las operaciones del mercado cambiario realizadas el viernes anterior.

La cotización muestra una reducción frente al valor que estuvo vigente el viernes 23 de octubre, cuando la TRM se ubicó en $3.185,01 por dólar. Esto significa una caída de $26,58 entre ambas referencias, equivalente a una variación de-0,83 %. La referencia del mercado para este lunes se ubica por debajo de la registrada al cierre de la semana pasada. Mientras el 23 de octubre la TRM fue de $3.185,01, la tasa vigente para el comienzo de esta semana quedó en $3.158,43. La diferencia es de $26,58 por dólar.



Así se ha comportado el precio del dólar durante octubre de 2026

Las cifras publicadas durante el mes muestran una tendencia descendente. El primer día hábil de octubre la TRM fue de $3.312,84, mientras que la tasa vigente este 26 de octubre es de $3.158,43. La diferencia entre ambos valores alcanza los $154,41 por dólar.

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Los datos históricos indican que el valor máximo reportado durante octubre fue precisamente el del 1 de octubre, con $3.312,84, mientras que el mínimo se registró el 20 de octubre, cuando la tasa cayó hasta $3.156,32. Asimismo, el promedio de la TRM durante el mes se ubica en $3.208,91, reflejando que la cotización actual se encuentra por debajo de la media registrada en octubre.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Compra (COP) Venta (COP) Diferencia (COP) Bogotá 3.139 3.218 79 Cali 3.100 3.265 165 Cúcuta 3.170 3.210 40 Medellín 3.063 3.180 117 Pereira 3.130 3.210 80

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL