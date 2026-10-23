Precio del dólar hoy, 23 de octubre de 2026, en Colombia: así abrió la TRM este viernes

El precio del dólar en Colombia inició la jornada de este viernes 23 de octubre de 2026 con una Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.185,01 por dólar, de acuerdo con la certificación oficial de la TRM divulgada por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de calcular y publicar este indicador con base en la metodología establecida por el Banco de la República.

La cifra representa una reducción de $6,46 frente a la TRM vigente el jueves 22 de octubre, cuando la tasa se ubicó en $3.191,47 por dólar. En términos porcentuales, la variación diaria equivale a una caída cercana al 0,20 %, lo que muestra un ajuste moderado de la moneda estadounidense frente al peso colombiano.



Cómo se comporta el dólar durante octubre de 2026

Al revisar el comportamiento del mercado cambiario durante lo corrido de octubre, se observa una tendencia descendente de la TRM. El mes comenzó con un valor de $3.312,84 por dólar el 1 de octubre, mientras que para el 23 de octubre la tasa certificada se sitúa en $3.185,01. Esto significa una disminución acumulada de $127,83, equivalente a una variación de-3,86 % en el período analizado.

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Los registros históricos muestran que el nivel más alto observado en octubre fue precisamente el del primer día del mes, con $3.312,84. Por su parte, el valor más bajo se presentó el 20 de octubre, cuando la TRM descendió hasta $3.156,32 por dólar. Entre ambos extremos se han presentado movimientos diarios de menor magnitud, manteniendo la cotización en una franja cercana a los $3.200. Los datos históricos publicados con base en la información oficial indican que la tasa ha oscilado principalmente entre los $3.150 y los $3.310 durante octubre.



Precio del dólar en casas de cambio

Ciudad Compra de dólar (COP) Venta de dólar (COP) Diferencia (Spread)

Bogotá $3.153 $3.241 $88 Cali $3.100 $3.265 $165 Cartagena $3.150 $3.380 $230 Cúcuta $3.200 $3.245 $45 Medellín $3.083 $3.189 $106 Pereira $3.150 $3.220 $70

Los valores de compra y venta del dólar presentan variaciones entre las principales ciudades del país. Cartagena registra el mayor diferencial entre compra y venta, con un spread de $230, mientras que Cúcuta muestra la menor diferencia, con $45. Bogotá reporta una compra promedio de $3.153 y una venta de $3.241 por dólar. Medellín presenta una de las tasas de venta más bajas entre las ciudades consultadas, con $3.189 por dólar.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

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