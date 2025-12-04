Precio del dólar hoy, jueves 4 de diciembre de 2025, en Colombia: así está la TRM hoy

El precio del dólar en Colombia registra una jornada de descensos en las primeras horas de negociación de este jueves 4 de diciembre. La primera negociación del día se realizó a las 8:00 a.m., con un precio de $3.769,50. A partir de ese momento, la cotización mostró ajustes graduales a la baja hasta alcanzar un mínimo intradía de $3.746,00.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El miércoles 3 de diciembre, la última cotización había sido de $3.761,01, por lo que la moneda ha perdido alrededor de $14,5 en las operaciones tempranas de este jueves. A esto se suma un cambio neto negativo de $23 entre el precio de apertura y la última negociación reportada.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 3 de diciembre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este jueves, 6 de noviembre de 2025, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.770 – venta $3.880

compra $3.770 – venta $3.880 Medellín: compra $3.710 – venta $3.860

compra $3.710 – venta $3.860 Cali: compra $3.850 – venta $3.990

compra $3.850 – venta $3.990 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.760 – venta $3.810

compra $3.760 – venta $3.810 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.

La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.



El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co