Bancolombia alerta a usuarios por estafas con llaves de Bre-B en diciembre: pilas en dónde da clic

Diciembre es sinónimo de luces, regalos, reuniones y mucha plata en movimiento: primas, bonos, compras en línea, transferencias y pagos inmediatos. Pero también es la temporada favorita de los delincuentes digitales. Este año, la novedad se llama llaves Bre‑B, el sistema de pagos inmediatos que promete transferencias en segundos. Y ahí es donde los estafadores se están metiendo: mensajes falsos que dicen “le transfirieron a su llave” y que debe aprobar la operación por un enlace. Bancolombia ya prendió las alarmas: es fraude. Si le da clic, la embarra.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



Bancolombia advierte sobre modalidad de estafa con llaves

Bre‑B es la infraestructura de pagos inmediatos en Colombia: 24/7, transferencias en segundos, interoperable entre bancos y billeteras. Para usarlo, usted registra una llave con su entidad (por ejemplo, su número de celular) y la comparte solo con quien le va a enviar plata. No es necesario “aprobar” nada por un enlace externo: si la transferencia va a su llave, el dinero se acredita.

Ahí está el truco de los ladrones: le mandan un SMS que parece del banco, dicen que le consignaron a su llave, meten urgencia (“si no acepta, reversan el dinero”), y adjuntan un enlace. Si usted entra, lo llevan a un sitio que copia el diseño de Bancolombia. En ese portal falso le piden el usuario de la Sucursal Virtual y la clave. Con eso, acceden a su cuenta y vacían los fondos.



"Se trata de un intento de robo de información con Smishing 😱 la técnica que usa mensajes de texto para engañar a las personas y hacer que revelen información confidencial. Si le da clic a ese enlace, la embarra! Fijo lo direccionan a un sitio que contiene virus maliciosos que infectan su celular y queda expuesta a un fraude", señaló Bancolombia.



Bancolombia insiste: nunca pide claves, códigos de verificación ni datos personales por mensajes, llamadas o correos; esas gestiones se hacen solo desde la app o la web oficial.



¿Qué es el smishing y por qué es tan peligroso?

El smishing funciona así: un SMS que aparenta ser oficial (con logo, escritura “corporativa”, tono urgente) y lo invita a actuar de inmediato. El enlace lo lleva a una página apócrifa donde usted entrega credenciales. En segundos, adiós seguridad: los delincuentes ejecutan transferencias inmediatas. Este patrón se ha visto con mensajes de “transferencia por llave”, “seguro activado”, “bloqueo de clave dinámica”, etc. Bancolombia ha documentado casos reales y recuerda que sus links legítimos siempre inician con https://bancol.co/.

Publicidad

Bancolombia le recuerda que no es necesario aprobar operaciones de Bre‑B por SMS, correos o WhatsApp, y que abrir enlaces de remitentes desconocidos es el primer paso para caer en la trampa.



Recomendaciones de Bancolombia para no caer en estafas

Cuando se habla de seguridad financiera, hay tres principios que no admiten discusión y que Bancolombia ha repetido hasta el cansancio porque son la diferencia entre mantener el dinero seguro o perderlo en segundos. El primero es nunca entregar el usuario y la clave del banco por ningún canal que no sea oficial. Ni por llamada, ni por SMS, ni por correo, ni por WhatsApp. Jamás. Si alguien los solicita, no importa cuán convincente parezca el mensaje, se trata de un intento de fraude. Las credenciales son personales y solo se ingresan en la aplicación oficial o en la Sucursal Virtual, nunca en enlaces que llegan por mensajes ni en formularios externos.

El segundo principio es igual de contundente: nunca dar el número de las tarjetas, la fecha de vencimiento ni el código de seguridad en enlaces o formularios que aparecen en mensajes. El banco no pide esos datos por esos canales, y cualquier solicitud en ese sentido es una señal clara de suplantación. Compartir esa información equivale a entregar la llave de la caja fuerte, y los delincuentes lo saben; por eso insisten en disfrazar sus trampas con apariencia legítima para que la víctima caiga sin sospechar.

Publicidad

El tercer punto cierra el círculo: Bancolombia nunca pedirá datos sensibles por llamadas telefónicas, mensajes de texto o enlaces en correos electrónicos. Si alguien lo hace, no hay margen para la duda: es fraude. La entidad lo ha reiterado en comunicados y en su blog educativo, y los medios han replicado la advertencia cada vez que surge una ola de smishing con mensajes que parecen oficiales. La regla es simple: si el canal no es la app ni la web oficial, no se comparte información.

En caso de duda, la recomendación es acudir siempre a los canales oficiales. Las líneas de atención son 01 8000 9 12345 a nivel nacional, Bogotá (601) 343 00 00 y Medellín (604) 510 90 00. Además, cuando llegue un SMS del banco, verifique que el enlace comience con https://bancol.co/. Si no coincide, no lo abra. Esa comprobación rápida puede evitar un fraude y mantener la tranquilidad en una temporada donde la emoción y el afán son el mejor aliado de los delincuentes.



¿Y si ya le dio clic?

Si ya abrió el enlace y puso datos, actúe de inmediato:



Cambie claves desde la app oficial o la Sucursal Virtual; no vuelva a usar el enlace del mensaje.

Llame al banco y reporte el incidente para bloquear movimientos sospechosos (líneas oficiales arriba).

Revise movimientos y active alertas en su app. En pagos inmediatos, el tiempo de reacción es fundamental.

Reporte el mensaje al correo del banco para que lo analicen (por ejemplo, correos sospechosos que la entidad invita a enviar).

Mantenga el dispositivo seguro: actualizaciones y antivirus con licencia, como recomiendan las guías de seguridad.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL