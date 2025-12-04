En vivo
Bancolombia alerta a usuarios por estafas con llaves de Bre-B en diciembre: pilas en dónde da clic

"Fijo lo direccionan a un sitio que contiene virus maliciosos que infectan su celular y queda expuesta a un fraude", advirtió Bancolombia. Este es el mensaje que le ha llegado a varios usuarios.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 4 de dic, 2025
Estafas Bancolombia Bre-B: alertan por mensajes de texto que están llegando -
Bancolombia - Getty Images

