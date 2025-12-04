Wingo y Copa Airlines suspenden vuelos a Venezuela por alerta en el Caribe y fallas de navegación

Diciembre de 2025 está mostrando una fuerte sacudida en el sector aéreo conectando con Venezuela. Luego de que numerosas aerolíneas internacionales suspendieran operaciones hacia y desde Caracas, ahora Wingo y Copa Airlines también anunciaron la interrupción temporal de sus rutas, citando preocupaciones técnicas y de seguridad. En un contexto de creciente tensión militar en el Caribe y alertas aeronáuticas, estas decisiones reflejan una coyuntura crítica para los viajeros y la conectividad regional.

Alerta de la FAA por presencia militar en el Caribe

El 21 de noviembre, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) emitió un aviso (NOTAM) para aerolíneas sobre Venezuela, argumentando que debían "extremar la precaución" por la intensificación de ejercicios militares y la actividad de buques de guerra y aviación en la zona sur del Caribe. La FAA subrayó que dicha situación “podría representar un riesgo potencial” para la navegación aérea en diferentes niveles. Esa recomendación motivó que varias compañías como Iberia, Avianca, TAP, GOL, Latam y Turkish decidieran cancelar sus vuelos como medida preventiva.

Estados Unidos explicó que desde agosto mantiene una flotilla en la región dentro de su política antidrogas, pero que el gobierno caribeño lo interpreta como parte de una presión contra el régimen de Nicolás Maduro. En respuesta, Venezuela responsabilizó a estas aerolíneas y retiró sus concesiones, acusándolas de apoyar acciones de “terrorismo” promocionadas por Washington.



Wingo y Copa Airlines se suman a la ola de suspensiones de vuelos a Caracas

Hasta hace poco, Wingo y Copa Airlines mantenían rutas activas a Caracas siendo de las pocas que no habían interrumpido operaciones. Sin embargo, el miércoles 3 de diciembre anunciaron una medida preventiva: suspenderían sus vuelos los días jueves 4 y viernes 5, citando “intermitencias en una de las señales de navegación” reportadas durante aproximaciones al Aeropuerto Simón Bolívar en Maiquetía.



Las compañías detallaron que estas anomalías, aunque no comprometieron la seguridad inmediata, fueron consideradas por sus pilotos como suficientes para motivar una pausa operativa y evaluar la situación con más detalle. Wingo, por su parte, enfatizó en su compromiso por la seguridad de pasajeros y tripulación, y Copa adelantó estar en constante monitoreo y dispuesto a retomar vuelos solo cuando existan garantías firmes.



#Ahora Aerolínea Wingo suspende temporalmente sus vuelos a Venezuela del 4 y 5 de diciembre. pic.twitter.com/nkwMfjPCfP — Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) December 4, 2025

Ambas aerolíneas anunciaron medidas para mitigar el impacto en sus clientes. Respondieron con flexibilidad: permitir cambios sin penalidad, otorgar créditos de viaje o procesar reembolsos completos para boletos no utilizados o parcialmente utilizados, gestionados a través de sus plataformas digitales oficiales. Además, sugirieron a los usuarios verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto para evitar contratiempos.



¿Qué significa “intermitencias en señales de navegación”?

Cuando pilotos se refieren a fallos en señales de navegación, usualmente aluden a irregularidades en sistemas GNSS (GPS) o en ayudas terrestres como VOR o ILS, esenciales durante maniobras de aterrizaje o despegue. Intermitencias pueden implicar que esas guías no sean consistentes, elevando el riesgo en fases críticas. Pese a no alterar la seguridad inmediata, generan suficiente alerta para suspender operaciones y recoger más datos, en un enfoque preventivo.

La crisis adquiere otra dimensión al cruzarse con reclamos políticos. El gobierno venezolano sostuvo que mantiene plenas operaciones aéreas y que no existe impedimento operativo interno. El ministro Yván Gil afirmó que aerolíneas venezolanas, colombianas y panameñas siguen volando normalmente, y subrayó que el país ejerce soberanía sobre su espacio aéreo.

Por su parte, el ministro Diosdado Cabello reportó que, a pesar de la alerta, han operado 1.474 vuelos locales e internacionales, transportando más de 100.000 pasajeros, incluidos 36.606 internacionales. Eso sugiere que el fenómeno no es total, sino selectivo a aerolíneas internacionales bajo advertencia estadounidense.



¿Qué deberían hacer los viajeros afectados?

Se recomienda extrema cautela: monitorear actualizaciones vía sitios oficiales de Wingo y Copa antes de dirigirse al aeropuerto. También están disponibles líneas de atención al cliente para gestionar cambios o reembolsos. Los afectados pueden optar por crédito de viaje, reprogramar vuelos dentro de la región o solicitar devoluciones totales por tickets no utilizados.

En caso de traslado urgente a Venezuela, considerar rutas alternativas, incluyendo aerolíneas locales como Conviasa, Avior, Satena o Boliviana de Aviación, que no están sujetas a las mismas restricciones. Otra opción es viajar vía Medellín o Panamá con conexiones terrestres o fluviales desde Colombia.

