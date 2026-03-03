¡Pilas! estas son las 10 estafas digitales más comunes en Colombia y Latinoamérica

El comercio electrónico ha ayudado a que las personas puedan realizar compras con mayor facilidad y con tan solo un clic. Sin embargo, aunque se ha convertido en una herramienta clave para el crecimiento digital en América Latina, también ha abierto la puerta a nuevas modalidades de fraude.



Así lo advierte el medio especializado ITSitio, que expone cómo el auge del ecommerce vino acompañado de un aumento sostenido de estafas online cada vez más sofisticadas. A su vez, la aplicación Truecaller señala que muchas de estas prácticas también se trasladan al teléfono móvil, a través de llamadas y mensajes fraudulentos.

Además, el crecimiento acelerado del comercio electrónico en la región impulsó el uso masivo de billeteras virtuales, pagos online y marketplaces, pero también generó un escenario propicio para los ciberdelincuentes. Estas son las principales modalidades detectadas en Latinoamérica.



1. Phishing

Consiste en correos electrónicos que suplantan a bancos, tiendas online o plataformas digitales con el fin de obtener credenciales y datos financieros. Los mensajes suelen incluir alertas falsas o promociones urgentes que redirigen a sitios web casi idénticos a los oficiales.

Este tipo de engaño continúa encabezando el listado de estafas. La recomendación es no ingresar información personal desde enlaces recibidos por correo y verificar siempre la dirección web.



2. Vishing

En este método, los estafadores se hacen pasar por entidades financieras u organismos oficiales y apelan a la urgencia o al miedo para presionar a la víctima. Truecaller advierte que este tipo de llamadas ha crecido con el uso de bases de datos filtradas y sistemas automatizados.



Ante una llamada sospechosa, se aconseja cortar la comunicación y contactar directamente al canal oficial de la entidad.



3. Smishing

El smishing opera mediante mensajes de texto que simulan ser alertas bancarias o notificaciones de servicios de mensajería. Estos SMS incluyen enlaces maliciosos que pueden robar información o instalar programas dañinos en el dispositivo. Lo más recomendable es desconfiar de mensajes que generen presión inmediata.



4. Estafas con inteligencia artificial

El reciente auge del uso de Inteligencia Artificial marcó una nueva etapa en el fraude digital, pues a través de deepfakes de voz o video, los delincuentes pueden imitar a familiares, empresas, o amigos para solicitar transferencias o modificar datos bancarios.



Como en anteriores casos lo más importante es confirmar cualquier solicitud financiera e información por más de un canal y establecer protocolos de validación.



5. Fraude de financiero

Se produce cuando se utilizan tarjetas robadas o identidades falsas para realizar compras online. Este tipo de fraude impacta tanto a consumidores como a comercios. La implementación de sistemas antifraude que analicen variables de cada transacción es una de las principales medidas de protección.



6. Invasión de cuentas

En esta modalidad, los delincuentes acceden a cuentas legítimas tras obtener contraseñas mediante phishing o filtraciones de datos. Una vez dentro, cambian información y realizan compras fraudulentas. El uso de contraseñas únicas y la autenticación de dos factores son medidas recomendadas.



7. Fraude amistoso

El fraude amistoso, también conocido como friendly fraud, se presenta cuando un cliente realiza una compra de manera legítima con su tarjeta, recibe el producto o servicio y posteriormente solicita al banco un la reversión de la transacción, asegurando falsamente que la compra no fue autorizada o que se trata de un movimiento fraudulento.

Se considera un fraude de primera parte, ya que quien efectúa la reclamación puede ser el mismo titular de la compra, con el objetivo de obtener un reembolso indebido o quedarse con el producto sin asumir el pago correspondiente.



8. Tiendas online falsas

Esta suele ser más común de lo que se piensa, en este engaño replican el diseño de marcas reconocidas o incluso crean una propia y ofrecen precios muy por debajo del mercado para captar pagos sin entregar productos. Se recomienda verificar la reputación y la URL del sitio, además de desconfiar de ofertas excesivamente atractivas.



9. Estafas en marketplaces y redes sociales

En estas plataformas, los estafadores publican productos inexistentes o solicitan pagos por fuera del sistema oficial. Una vez realizado el pago, desaparecen. La recomendación es utilizar únicamente métodos de pago protegidos dentro de la plataforma o solo aceptar pagos contraentrega.



10. Suplantación de identidad

Consiste en utilizar datos personales robados para abrir cuentas o solicitar créditos a nombre de terceros, lo que puede generar consecuencias financieras graves. Proteger la información personal y monitorear movimientos bancarios es clave.



Otras estafas en Colombia

De acuerdo con la información recopilada por Truecaller y reportes sobre fraudes digitales en el país, también se identifican las siguientes modalidades:

Estafas laborales



Solicitan pagos para entrevistas o procesos de selección.

Ofrecen salarios inusualmente altos sin experiencia requerida.

Carecen de información oficial verificable.

Fraude con tarjetas de crédito



Utilizar plataformas de pago confiables.

Activar notificaciones bancarias.

Reportar compras no autorizadas de inmediato.

En Colombia, las denuncias pueden realizarse a través del CAI Virtual, la Fiscalía General de la Nación o la línea gratuita 122. Además, Truecaller recomienda reportar números sospechosos en su plataforma para alertar a otros usuarios.

El crecimiento del ecosistema digital en Latinoamérica continúa, pero la educación y la prevención siguen siendo herramientas esenciales para reducir el impacto de estas estafas.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co