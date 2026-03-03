En vivo
COLOMBIA DECIDE 2026
ATAQUE IRÁN
EL MENCHO
NEILL FELIPE CUBIDES
DONALD TRUMP
LUIS DÍAZ

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
ECONOMÍA  / Chontico Día: resultados, números ganadores y quinta cifra de hoy, martes 3 de marzo de 2026

Chontico Día: resultados, números ganadores y quinta cifra de hoy, martes 3 de marzo de 2026

Conozca los números ganadores de este conocido sorteo, que juega todos los días a la 1:00 p. m. ¿Fue un feliz ganador?

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 3 de mar, 2026
Editado por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Chontico Día 10 de febrero de 2026: conozca los números ganadores
Chontico Día 3 de marzo de 2026: conozca los números ganadores -
Chontico - Getty Images

Hoy, martes 3 de marzo, se llevó a cabo una nueva jornada del Chontico Día, uno de los sorteos más seguidos en el país. Como es costumbre, la cita fue a la 1:00 p. m. y se transmitió en vivo a través de los canales oficiales de YouTube. Tras la finalización del evento, la Lotería del Valle procedió a validar y oficializar los números favorecidos.

Nota importante: Recuerde proteger su tiquete físico. Este cartón es el único respaldo legal para reclamar su premio en caso de haber ganado.

Números Ganadores de Hoy

Los resultados oficiales para este martes son:

  • Número ganador: 7293
  • Quinta cifra: 8

¿Cómo se juega y cuánto se gana?

Para participar, solo debe elegir cuatro números y realizar una apuesta mínima de $500 en puntos autorizados como Paga Todo, droguerías o supermercados. Los premios se calculan según su inversión:

  • Superpleno (4 cifras): Gana $4.500 por cada peso apostado.
  • Supercombinado (4 cifras): Gana $308 por cada peso.
  • Pleno (3 cifras): Gana $400 por cada peso.
  • Combinado (3 cifras): Gana $83 por cada peso.
  • La Pata (2 cifras): Gana $50 por cada peso.
  • La Uña (1 cifra): Gana $5 por cada peso.

Trámite para reclamar premios

Dependiendo de la cuantía, el proceso cambia:

  1. Menos de $100.000: Acuda al punto de venta original con su tiquete intacto.
  2. $100.000 o más: Diríjase a oficinas principales (ej. Paga Todo). Debe ser mayor de edad, llevar su cédula original, una copia de la misma y llenar los datos al respaldo del boleto. Para premios muy altos, se le solicitará el RUT.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

  • Lunes a sábado: 10:00 a. m.
  • Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

  • Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

  • Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

  • Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

  • Lunes a sábado: 1:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

  • Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

  • Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

  • Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

  • Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

  • Lunes a viernes: 2:00 p. m.
  • Sábado: 9:00 p. m.
  • Domingo: 10:00 p. m.
  • Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

  • Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

  • Lunes a sábado: 6:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábado: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

  • Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

  • Lunes a sábado: 9:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche

  • Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

  • Lunes a viernes: 10:00 p. m.
  • Sábado: 11:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

  • Lunes a sábado: 10:30 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

  • Sábado: 10:15 p. m.
  • Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

  • Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.
NOTICIAS CARACOL

