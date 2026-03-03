Chontico Día: resultados, números ganadores y quinta cifra de hoy, martes 3 de marzo de 2026

Hoy, martes 3 de marzo, se llevó a cabo una nueva jornada del Chontico Día, uno de los sorteos más seguidos en el país. Como es costumbre, la cita fue a la 1:00 p. m. y se transmitió en vivo a través de los canales oficiales de YouTube. Tras la finalización del evento, la Lotería del Valle procedió a validar y oficializar los números favorecidos.

Nota importante: Recuerde proteger su tiquete físico. Este cartón es el único respaldo legal para reclamar su premio en caso de haber ganado.

Números Ganadores de Hoy

Los resultados oficiales para este martes son:

Número ganador: 7293

7293 Quinta cifra: 8

¿Cómo se juega y cuánto se gana?

Para participar, solo debe elegir cuatro números y realizar una apuesta mínima de $500 en puntos autorizados como Paga Todo, droguerías o supermercados. Los premios se calculan según su inversión:



Superpleno (4 cifras): Gana $4.500 por cada peso apostado.

Gana $4.500 por cada peso apostado. Supercombinado (4 cifras): Gana $308 por cada peso.

Gana $308 por cada peso. Pleno (3 cifras): Gana $400 por cada peso.

Gana $400 por cada peso. Combinado (3 cifras): Gana $83 por cada peso.

Gana $83 por cada peso. La Pata (2 cifras): Gana $50 por cada peso.

Gana $50 por cada peso. La Uña (1 cifra): Gana $5 por cada peso.

Trámite para reclamar premios

Dependiendo de la cuantía, el proceso cambia:



Menos de $100.000: Acuda al punto de venta original con su tiquete intacto. $100.000 o más: Diríjase a oficinas principales (ej. Paga Todo). Debe ser mayor de edad, llevar su cédula original, una copia de la misma y llenar los datos al respaldo del boleto. Para premios muy altos, se le solicitará el RUT.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

