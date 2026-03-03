¿De cuánto es la multa por tener actos íntimos en público en 2026? Esto dice el Código de Policía

En Colombia, los comportamientos que afectan la tranquilidad y la convivencia ciudadana están regulados por la Ley 1801 de 2016, conocida como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Esta norma fija las conductas que pueden ser sancionadas por las autoridades de Policía y determina las medidas correctivas aplicables en cada caso. Uno de los puntos que suele generar dudas entre la ciudadanía es el relacionado con los actos sexuales o el exhibicionismo en espacios públicos.

El artículo 33 del Código señala que, en lugares abiertos al público, o en espacios privados que trasciendan a lo público, realizar actos sexuales o de exhibicionismo que generen molestia a la comunidad constituye un comportamiento contrario a la convivencia. De hecho, la ley establece que dichos actos en lugares públicos pueden dar lugar a una multa general tipo 3 para los involucrados.

¿Cuánto cuesta una multa por actos sexuales en público en 2026?

Según la normativa, este comportamiento está contemplado en el numeral 2, literal b, del artículo 33, y la medida correctiva correspondiente es una Multa General Tipo 3. El artículo 180 del mismo Código establece que las multas generales se calculan con base en salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv). Las categorías están definidas así:



Multa Tipo 1: dos salarios mínimos diarios legales vigentes.

Multa Tipo 2: cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes.

Multa Tipo 3: ocho salarios mínimos diarios legales vigentes.

Multa Tipo 4: dieciséis salarios mínimos diarios legales vigentes.

Para 2026, el valor de la multa tipo 3 asciende a aproximadamente 466.908 pesos colombianos. Esta cifra corresponde a ocho salarios mínimos diarios legales vigentes, por lo que cualquier variación en el salario mínimo impacta de manera directa el monto que deben pagar quienes incurran en esta conducta.



¿En qué casos se configura la infracción?

La norma en la ley es clara en que la sanción procede cuando los actos sexuales o de exhibicionismo generan molestia a la comunidad. Esto implica que la conducta debe realizarse en un espacio público - como parques, calles, plazas, transporte público, escenarios deportivos o establecimientos abiertos al público - o en un lugar privado cuyas acciones trasciendan a lo público. Además, no se trata de cualquier manifestación de afecto.



El mismo artículo incluye un parágrafo que aclara que no constituyen actos sexuales o de exhibicionismo los besos o caricias como expresiones de cariño, sin importar el género, la orientación sexual o la identidad de género de las personas, precisión que busca proteger el derecho al libre desarrollo de la personalidad y evitar interpretaciones arbitrarias. El Código diferencia entre demostraciones de afecto y actos sexuales explícitos o conductas de exhibicionismo que puedan resultar ofensivas o perturbadoras para otras personas.



El artículo 180 también señala que la desobediencia, resistencia, desacato o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia puede incrementar el valor de la multa. Además, si el infractor no paga dentro de los plazos establecidos, se generan intereses y puede iniciarse un proceso de cobro coactivo por parte de la administración municipal o distrital.

Las autoridades pueden imponer la multa mediante comparendo cuando evidencien la conducta o cuando exista una queja debidamente sustentada. El ciudadano tiene derecho a controvertir la medida en el proceso correspondiente, pero si se confirma la infracción, deberá asumir el pago establecido.



¿Cómo saber si tiene un comparendo?

Para saber si tiene un comparendo o una medida correctiva vigente por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801 de 2016), puede hacerlo a través del Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC) de la Policía Nacional de Colombia. Este es el procedimiento paso a paso y la información clave que debe tener en cuenta.



Ingrese al portal oficial de la Policía Nacional de Colombia

En el menú principal de la página ubique la opción "Portal de Servicios a la Ciudadanía" y haga clic

y haga clic Dentro de esa sección encontrará el botón o enlace denominado "Consulta de medidas correctivas" .

. Al hacer clic, el sistema lo redireccionará al Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), o puede seguir este enlace.

En el sistema encontrará la opción "Consulta Ciudadano". Allí podrá consultar por:

Número de comparendo

Número de expediente

Número de identificación

Si no tiene el número de comparendo, puede realizar la búsqueda con su número de documento. El sistema le mostrará si registra o no medidas correctivas pendientes, en trámite o pagadas. Si aparece un registro, podrá verificar:



Número de comparendo

Tipo de comportamiento contrario a la convivencia

Estado del proceso

Valor de la multa (si aplica)

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co