Sinuano Día: resultados, números ganadores y quinta cifra de hoy, martes 3 de marzo de 2026

Este martes 3 de marzo de 2026, el sorteo El Sinuano Día se lleva a cabo en su programación habitual. Fiel a su horario de todos los días del año, incluyendo jornadas festivas, la actividad está programada para las 2:30 de la tarde.

Quienes deseen seguir el desarrollo del sorteo en tiempo real pueden hacerlo a través de los canales autorizados de YouTube. Una vez finalizada la emisión oficial, se procederá a la publicación del resultado definitivo asignado a esta jornada.



Números ganadores - Martes 3 de marzo de 2026

A continuación, los resultados para el sorteo de hoy:



Número ganador de cuatro cifras: por jugar

por jugar Quinta cifra: por jugar

Para una correcta verificación, es indispensable transcribir la combinación tal como se muestra en la pantalla oficial, respetando cada dígito y la secuencia exacta, incluyendo la quinta cifra si su modalidad de apuesta así lo requiere.



Transparencia y supervisión del sorteo

El proceso de El Sinuano Día se caracteriza por un estricto protocolo de seguridad:



Supervisión oficial: cada jornada cuenta con la presencia de un notario y delegados autorizados , quienes certifican la transparencia del acto.

cada jornada cuenta con la presencia de un , quienes certifican la transparencia del acto. Metodología: el sorteo se desarrolla mediante el uso de baloteras, permitiendo a los ciudadanos observar desde la manipulación inicial hasta la extracción y validación final del número ganador a través de la transmisión en vivo.

¿Cómo participar en El Sinuano Día?

Este juego, regulado por las normativas vigentes en el país, consiste primordialmente en acertar cuatro cifras en el orden exacto de su extracción. No obstante, el sistema ofrece flexibilidad para realizar apuestas por combinaciones más cortas.



Modalidades de juego disponibles:

El Sinuano Día permite adaptar la apuesta según el presupuesto y la preferencia del jugador a través de las siguientes opciones:



4 cifras directo (Superpleno): requiere el acierto de los cuatro números en el orden preciso.

requiere el acierto de los cuatro números en el orden preciso. 4 cifras combinado: permite ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden.

permite ganar acertando las cuatro cifras en cualquier orden. 3 cifras directo: basado en la coincidencia exacta de los tres últimos dígitos.

basado en la coincidencia exacta de los tres últimos dígitos. 3 cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. 2 cifras ("Pata"): coincidencia con los dos últimos números.

coincidencia con los dos últimos números. 1 cifra ("Uña"): coincidencia con el último dígito extraído.

coincidencia con el último dígito extraído. Quinta balota: una modalidad incorporada en 2025 que otorga beneficios adicionales al acertar esta cifra complementaria.

Otros juegos de chance en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

