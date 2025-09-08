Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / No es Mercado Libre: denuncian modalidad de estafa en Telegram, joven perdió casi $2 millones

No es Mercado Libre: denuncian modalidad de estafa en Telegram, joven perdió casi $2 millones

Delincuentes se hacen pasar por Mercado Libre y están engañando a más de uno. Se han conocido varios casos de colombianos que cayeron en este tipo de estafa.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: septiembre 08, 2025 12:10 p. m.
Denuncian modalidad de estafa en Telegram usando el nombre de Mercado Libre
TikTok: @helianabaquero - Getty Images