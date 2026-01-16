Precio del dólar hoy, viernes 16 de enero de 2026, en Colombia: TRM vuelve a estar cerca de $3.600

El precio oficial del dólar en Colombia abrió la jornada de este viernes 16 de enero con una nueva variación al alza. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) quedó establecida en $3.687,32, lo que implica un incremento de $32,16 frente a la tasa del jueves 15 de enero, cuando se ubicó en $3.655,16. La variación equivale a un aumento del 0,88 %.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En lo que va de enero, la TRM ha mostrado un comportamiento variable. El pasado 13 de enero, por ejemplo, la tasa se ubicó en $3.717,09, nivel que se mantuvo sin cambios durante varios días debido al comportamiento de los fines de semana. Posteriormente, el 14 de enero, bajó a $3.663,24 y el 15 de enero descendió nuevamente hasta $3.655,16, antes de repuntar este viernes a $3.687,32.

Si se amplía la mirada al cierre de diciembre de 2025, se observa que el dólar llegó a ubicarse por encima de los $3.800. El 19 de diciembre, la TRM fue de $3.874,71 y el 22 de diciembre alcanzó los $3.817,93. Desde entonces, el precio ha venido moviéndose en una franja más baja, aunque con oscilaciones frecuentes.



Precio del dólar en casas de cambio este 16 de enero de 2026

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este martes 6 de enero de 2026, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.670 – venta $3.810

compra $3.670 – venta $3.810 Medellín: compra $3.550 – venta $3.720

compra $3.550 – venta $3.720 Cali: compra $3.650 – venta $3.820

compra $3.650 – venta $3.820 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.680 – venta $3.730

compra $3.680 – venta $3.730 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Qué se espera del dólar durante la semana del 12 al 16 de enero de 2026?

Rodrigo Lama, chief business officer de la fintech latinoamericana Global66, señaló en Noticias Caracol que "esta semana estará marcada por una elevada carga de información macroeconómica en Estados Unidos, con el foco puesto en los datos de inflación , IPC e IPP, que permitirán actualizar el diagnóstico sobre la trayectoria de precios y el ritmo de las próximas decisiones de política monetaria. Todo esto ocurre en un contexto donde la Reserva Federal ha dejado clara su disposición a actuar de forma data-dependiente, mientras los mercados continúan sensibles a cualquier señal que pueda afectar la credibilidad institucional del banco central, especialmente tras el reciente episodio de tensión política en torno a su independencia".



"En un escenario favorable al riesgo, donde las cifras de inflación confirmen un proceso de desinflación en curso y las tensiones institucionales en Estados Unidos escalen, el dólar debería continuar su tendencia bajista estructural. Una menor volatilidad global, junto con un mayor apetito por riesgo y flujos hacia commodities, reforzaría este escenario. Bajo estas condiciones, el dólar podría profundizar su debilidad frente a las monedas emergentes, el USD/COP tendría espacio para continuar corrigiendo hacia niveles cercanos a $3.700", agregó el experto.



El experto recalcó que "este episodio reactivó los temores sobre una posible interferencia del poder ejecutivo en la política monetaria y puso en discusión la independencia de la Reserva Federal. Aunque Powell reafirmó que las decisiones de tasas se basan exclusivamente en fundamentos económicos, la escalada del conflicto con la Casa Blanca elevó la incertidumbre y golpeó la confianza de los mercados llevando al índice VIX a apreciarse más de un 10 % durante el inicio de la jornada".

Publicidad

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co