En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TERREMOTO EN RUSIA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
METRO DE BOGOTÁ
JIMMY KIMMEL
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, viernes 19 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM sigue por debajo de $3.900

Precio del dólar hoy, viernes 19 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM sigue por debajo de $3.900

El precio del dólar sigue bajando y es probable que termine en menos de 3.800 pesos. Vea el costo de la moneda estadounidense en casas de cambio en Colombia.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Precio del dólar hoy, viernes 19 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM sigue por debajo de $3.900
Precio del dólar hoy, viernes 19 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM sigue por debajo de $3.900. -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad