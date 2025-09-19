Precio del dólar hoy, viernes 19 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM sigue por debajo de $3.900.

El Banco de la República informó que la Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este viernes 19 de septiembre de 2025 es de $3,892.45 por cada dólar estadounidense. Este valor representa un aumento de $12.44 frente a la tasa del jueves, lo que equivale a una variación positiva del 0.32%. El ajuste refleja una tendencia de recuperación moderada en comparación con los últimos días, en los que la divisa había mostrado fluctuaciones entre los $3,880 y los $3,900.

Con esta cifra, el dólar consolida un valor intermedio respecto al comportamiento que ha mantenido a lo largo de septiembre. A la apertura de la jornada cambiaria, el dólar en el mercado spot inició en $3,908.50. Durante las primeras operaciones, la divisa alcanzó un máximo de $3,912 y un mínimo de $3,901.55, con un promedio cercano a los $3,907.97, lo que ubica este valor por encima de la TRM oficial del día. La última negociación registrada se situaba en $3,903.11, mostrando una ligera desaceleración después del incremento inicial de la mañana.

El valor de la TRM de hoy ($3,892.45) se encuentra por encima del registrado el jueves 18 de septiembre, cuando la tasa cerró en $3,880.01. El miércoles 17, el valor se ubicaba en $3,881.92, mientras que el martes 16 la cifra alcanzaba los $3,897.57. En general, la primera quincena de septiembre ha mantenido una estabilidad relativa en torno a los $3,900, con leves descensos y recuperaciones. No obstante, si se compara con agosto, el comportamiento muestra una tendencia de caída sostenida.



Durante ese mes, el dólar inició en $4,186.71 y terminó en $4,018.41, lo que representó una reducción de $168.30 (–4,02%). El promedio mensual fue de $4,047.41 y la mediana de $4,034.74, con mínimos y máximos que oscilaron entre los $4,008.70 y los $4,186.71 respectivamente. El máximo histórico del dólar en Colombia se mantiene en $5,061.21, registrado el 5 de noviembre de 2022. Desde entonces, la divisa ha presentado descensos graduales que la ubican actualmente en un nivel cercano a los $3,900, lo que representa una reducción de más de $1,100 pesos en menos de tres años.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 19 de septiembre de 2025

Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.940 $4.010 Medellín $3.780 $3.930 Cali $3.800 $3.980 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $4.240 $3.920 Pereira $3.730 $3.800

¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.

La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.

El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co