Resultados Lotería de Boyacá sábado 10 de enero de 2026: números ganadores

Este sábado 10 de enero de 2026, la Lotería de Boyacá realizó su sorteo número 4606, uno de los más esperados por los colombianos. El premio mayor fue de 15.000 millones de pesos, una cifra que despierta ilusión y esperanza en miles de participantes. Como es tradición, el sorteo se llevó a cabo a las 10:40 de la noche, horario habitual en el que cada sábado se define al afortunado ganador.



Resultados EN VIVO de la Lotería de Boyacá hoy, sábado 10 de enero de 2026

Número ganador: 9 - 0 - 3 - 6

9 - 0 - 3 - 6 Serie: 207

Además del premio principal, la Lotería de Boyacá entregó otros reconocidos premios secundarios: el Premio Fortuna, por 1.000 millones de pesos; el Premio Alegría, por 400 millones; el Premio Ilusión, por 300 millones; y el Premio Esperanza, por 100 millones. Estos premios adicionales refuerzan el atractivo del sorteo y la tradición de esta lotería.



Lotería de Boyacá: ¿Qué hacer si eres uno de los ganadores?

Si resultas ganador, el primer paso es verificar los resultados oficiales publicados por la Lotería de Boyacá. Es fundamental que el número y la serie del billete coincidan exactamente con los datos oficiales. Además, debes conservar el billete original en buen estado, ya que es el único comprobante válido para reclamar el premio.

Una vez confirmada la coincidencia, el ganador debe acudir a las oficinas de la Lotería de Boyacá o comunicarse por sus canales oficiales. Allí se solicitará el billete, una copia de la cédula y el formulario de reclamación. Para premios mayores, puede requerirse documentación adicional por temas legales y tributarios. El pago se realiza mediante transferencia bancaria, y los premios están sujetos a retenciones de impuestos según la normativa vigente.



Lotería de Boyacá: Consejos para administrar el premio

Ganar la lotería es un acontecimiento extraordinario que puede transformar vidas. Por ello, la Lotería de Boyacá recomienda actuar con discreción y prudencia al compartir la noticia, para evitar riesgos de seguridad. También aconseja buscar asesoría financiera y legal antes de tomar decisiones importantes. Planificar inversiones, ahorrar y evitar gastos impulsivos son claves para convertir el premio en una oportunidad duradera.



Lotería de Boyacá: ¿Cómo participar en el sorteo?

Adquirir un billete de la Lotería de Boyacá es sencillo. Cada billete cuesta $20.000 y está dividido en cuatro fracciones de $5.000, lo que permite compartir el costo entre varias personas. Los billetes se pueden comprar en puntos físicos autorizados como Baloto, Gana, máquinas Sipaga, Paga Todo (en Bogotá), la red JER (en Boyacá y Amazonas), puntos Codesa (en Cali) y locales de La 14.

También existe la opción de compra en línea a través del sitio web oficial de la Lotería de Boyacá, donde el usuario puede elegir el número y la serie deseada, indicar cuántas fracciones quiere adquirir y realizar el pago con los métodos disponibles. Una vez completada la transacción, el billete queda almacenado digitalmente, y en caso de resultar ganador, el comprador solo debe presentar el comprobante electrónico para reclamar su premio.



