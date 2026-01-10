Resultados Lotería del Cauca, sábado 10 de enero de 2026: números ganadores

Este sábado 10 de enero de 2026, la Lotería del Cauca realizó su tradicional sorteo 2593, una cita que mantiene viva la ilusión de miles de apostadores en el suroccidente colombiano y en diversas regiones del país. Desde Popayán, este juego de azar continúa siendo uno de los más esperados, especialmente al inicio del año, cuando muchos sueñan con un golpe de suerte que transforme sus vidas.



¿Dónde ver sorteo de Lotería del Cauca?

El sorteo se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de control y supervisión, garantizando la transparencia en la extracción de las balotas y la validación de los resultados. Como es costumbre, la transmisión oficial se realizó EN VIVO a través de Canal 1, Telepacífico y las plataformas digitales de la Lotería del Cauca, incluyendo Facebook Live y YouTube, permitiendo a los jugadores seguir en tiempo real la revelación de los números ganadores.



Resultados del sorteo de la Lotería del Cauca hoy, 10 de enero de 2026

Durante la transmisión oficial se anunciaron los números que definen al ganador del premio mayor y a los beneficiarios de los premios secundarios. La Lotería del Cauca recuerda que los únicos resultados válidos son los publicados en sus canales oficiales.



Número ganador: 0 - 3 - 7 - 7

Serie: 224

Premios de la Lotería del Cauca: más oportunidades para ganar

En este sorteo, la Lotería del Cauca puso en juego un premio mayor de 8.000 millones de pesos, consolidándose como una de las opciones más atractivas para los apostadores en el inicio del año. Además, se ofreció un robusto plan de premios secos, aproximaciones y otras modalidades que permiten que más participantes resulten beneficiados.

Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Premio seco: $300.000.000

Segundo premio seco: $200.000.000

Tercer premio seco: $100.000.000

Cuarto premio seco: $100.000.000

Quinto premio seco: $50.000.000

Sexto premio seco: $50.000.000

Séptimo premio seco: $50.000.000

29 premios secos adicionales: $10.000.000 cada uno

Esta estructura busca aumentar las probabilidades de ganar, convirtiendo el sorteo en uno de los más seguidos del calendario nacional.



¿Cómo jugar la Lotería del Cauca?

Cada billete está compuesto por un número de cuatro cifras y una serie, y puede adquirirse completo o en fracciones, lo que facilita la participación de jugadores con diferentes presupuestos. El premio mayor se obtiene al coincidir exactamente las cuatro cifras y la serie del número ganador. Las aproximaciones premian aciertos parciales cercanos al número principal, mientras que los premios secos corresponden a combinaciones específicas previamente establecidas.



¿Cómo reclamar premio de Lotería del Cauca?

Si usted resulta ganador, es fundamental conservar el billete o la fracción en perfecto estado y verificar que el número y la serie coincidan con los resultados oficiales.



Premios mayores: deben reclamarse directamente ante la Lotería del Cauca, presentando el documento de identidad y cumpliendo con los requisitos legales vigentes.

Premios menores: pueden cobrarse a través de distribuidores y loteros autorizados.

Con este sorteo del 10 de enero de 2026, la Lotería del Cauca reafirma su compromiso con la transparencia y la emoción de miles de jugadores que confían en que la suerte les sonría en los primeros días del año.

