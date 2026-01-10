ANI comparte listado de peajes que tendrán incremento tarifario: ¿desde cuándo aplica?

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) compartió este sábado 10 de enero el listado de los peajes operados por esa entidad que tendrán un incremento en sus tarifas. Esta actualización, de acuerdo con la normativa citada por la entidad, se aplicaran desde el próximo viernes 16 de enero.

"Conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor del 2025 (IPC), el cual conforme a lo definido y publicado por el DANE corresponde a 5,10%. Adicionalmente, y como se informó en 2025, un grupo de 15 peajes aplicará, además del ajuste por IPC, un incremento complementario asociado al proceso de normalización establecido en el Decreto 050", se lee en el comunicado oficial de la ANI.



La actualización tarifaria para el grupo de 15 peajes mencionados por la entidad corresponderá a la suma del IPC y el porcentaje definido para la normalización. La entidad explicó que hay otros dos peajes que contarán con el ajuste tarifario según el IPC, pero que además tendrán un porcentaje gradual. "Asociado a la entrega de unidades funcionales previamente establecidas en los respectivos contratos de concesión".



"La ANI reitera que estos ajustes tarifarios se aplican en estricto cumplimiento de los marcos contractuales y regulatorios vigentes, y responden tanto a la actualización por inflación como al avance en la ejecución de los proyectos concesionados, garantizando la sostenibilidad de la infraestructura vial del país", explicó el vicepresidente de la entidad, Roberto Gamaliel Uparela Brid.

Listado de peajes que tendrán aumento de tarifas el 16 de enero

Peajes con aumento según el IPC más el complementario

El Placer: Rumichaca Pasto

Cisneros: VINUS

Aburra: Autopistas Mar 1

Machetá: Transversal del Sisga

El Carmen: Puerta de Hierro – Cruz del Viso

La Pintada: Pacifico 2

Fusca: Accesos Norte

Andes: Accesos Norte

Unisabana: Accesos Norte

Supia: Pacifico 3

Puerto Berrío: Autopista Rio Magdalena

Boquerón I: Chirajara Fundadores

Boquerón II: Chirajara Fundadores

Naranjal: Chirajara Fundadores

Pipiral: Chirajara Fundadores

Peajes con aumento según IPC más porcentaje gradual

Amagá: Pacifico 1

Laberinto: Santana Mocoa Neiva

La ANI menciona el caso particular del proyecto IP Conexión Antioquia Bolívar, cuyas tarifas de peajes tendrán un incremento del 2% adicional al IPC:



La Apartada

Manguitos

Purgatorio

San Carlos

Cedros

Mata de Caña

San Onofre

Por último, la entidad indica que "conforme lo estipulado en los contratos de concesión algunos proyectos contemplan este ajuste anual antes del 16 de enero de cada año".



Incremento desde el 1 de enero

Copacabana

Las Palmas

Incremento desde el 9 de enero

Circasia

Corozal

Pavas

San Bernardo

Santágueda

Tarapacá I

Tarapacá II

Incremento desde el 10 de enero

Turbaco

Bayunca

Galapa

Gambote

Pasacaballos

Sabanagrande

Incremento desde el 15 de enero

El Roble

Albarracín

Tuta