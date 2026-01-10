ANI comparte listado de peajes que tendrán incremento tarifario: ¿desde cuándo aplica?

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) compartió este sábado 10 de enero el listado de los peajes operados por esa entidad que tendrán un incremento en sus tarifas. Esta actualización, de acuerdo con la normativa citada por la entidad, se aplicaran desde el próximo viernes 16 de enero.
"Conforme a la variación del Índice de Precios al Consumidor del 2025 (IPC), el cual conforme a lo definido y publicado por el DANE corresponde a 5,10%. Adicionalmente, y como se informó en 2025, un grupo de 15 peajes aplicará, además del ajuste por IPC, un incremento complementario asociado al proceso de normalización establecido en el Decreto 050", se lee en el comunicado oficial de la ANI.
La actualización tarifaria para el grupo de 15 peajes mencionados por la entidad corresponderá a la suma del IPC y el porcentaje definido para la normalización. La entidad explicó que hay otros dos peajes que contarán con el ajuste tarifario según el IPC, pero que además tendrán un porcentaje gradual. "Asociado a la entrega de unidades funcionales previamente establecidas en los respectivos contratos de concesión".
"La ANI reitera que estos ajustes tarifarios se aplican en estricto cumplimiento de los marcos contractuales y regulatorios vigentes, y responden tanto a la actualización por inflación como al avance en la ejecución de los proyectos concesionados, garantizando la sostenibilidad de la infraestructura vial del país", explicó el vicepresidente de la entidad, Roberto Gamaliel Uparela Brid.
Listado de peajes que tendrán aumento de tarifas el 16 de enero
Peajes con aumento según el IPC más el complementario
- El Placer: Rumichaca Pasto
- Cisneros: VINUS
- Aburra: Autopistas Mar 1
- Machetá: Transversal del Sisga
- El Carmen: Puerta de Hierro – Cruz del Viso
- La Pintada: Pacifico 2
- Fusca: Accesos Norte
- Andes: Accesos Norte
- Unisabana: Accesos Norte
- Supia: Pacifico 3
- Puerto Berrío: Autopista Rio Magdalena
- Boquerón I: Chirajara Fundadores
- Boquerón II: Chirajara Fundadores
- Naranjal: Chirajara Fundadores
- Pipiral: Chirajara Fundadores
Peajes con aumento según IPC más porcentaje gradual
- Amagá: Pacifico 1
- Laberinto: Santana Mocoa Neiva
La ANI menciona el caso particular del proyecto IP Conexión Antioquia Bolívar, cuyas tarifas de peajes tendrán un incremento del 2% adicional al IPC:
- La Apartada
- Manguitos
- Purgatorio
- San Carlos
- Cedros
- Mata de Caña
- San Onofre
Por último, la entidad indica que "conforme lo estipulado en los contratos de concesión algunos proyectos contemplan este ajuste anual antes del 16 de enero de cada año".
Incremento desde el 1 de enero
- Copacabana
- Las Palmas
Incremento desde el 9 de enero
- Circasia
- Corozal
- Pavas
- San Bernardo
- Santágueda
- Tarapacá I
- Tarapacá II
Incremento desde el 10 de enero
- Turbaco
- Bayunca
- Galapa
- Gambote
- Pasacaballos
- Sabanagrande
Incremento desde el 15 de enero
- El Roble
- Albarracín
- Tuta
MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL