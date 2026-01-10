Petro hace un llamado a asambleas de propietarios sobre el valor del pago de administración

Con el año nuevo, son varios los servicios y productos que suben de precio debido al aumento del salario mínimo. Para el 2026, el Gobierno Nacional fijó que ese incremento será del 23 por ciento. Uno de los rubros que tiene impacto para los ciudadanos es el pago de la administración de las propiedades horizontales.

De hecho, Rafael Felipe Gómez Uribe, abogado experto en derecho inmobiliario de Derazi Abogados, dijo que las copropiedades tienen dispuesto en sus reglamentos de propiedad horizontal, o en decisiones de asamblea, que cada enero se incrementa la cuota de administración en el mismo porcentaje que sube el salario mínimo, en este caso superior al 23 por ciento.



No obstante, otras copropiedades incrementan en valor de acuerdo con el IPC. Otra opción es esperar a la asamblea general para tomar alguna decisión. "Quienes no optan por incrementar en enero, esperan a la asamblea general, lo cual sucede generalmente entre el mes de marzo y abril. En cada caso concreto debe analizarse el tema, pues lo cierto es que las propiedades horizontales, son autónomas, pero aunque 'duela el bolsillo', los propietarios no pueden permitir que la propiedad horizontal entre en déficit. Seguro este incremento llevará a tomar decisiones prontas en las copropiedades", explicó el experto.



"Ustedes son los dueños": Petro

Incluso, ya son muchas las administraciones que notificaron a sus residentes del aumento del 23 por ciento en la cuota mensual.

A propósito del tema, el presidente Gustavo Petro hizo un llamado a través de su cuenta de X. En un breve mensaje, el mandatario les pidió a las asambleas de propietarios de propiedad horizontal que, por favor, no caigan en arribismos. “Cada dueño de empresa de seguridad privada gana el doble por cada vigilante”, dijo.



En uno de los apartes, les pidió a las propiedades horizontales que tomen el índice de inflación como base. “Rechacen cualquier empresa o de la administración del edificio a elevar al costo total de la administración al salario vital. Ustedes son los dueños y dueñas de su edificio”, anotó.

El Dane reveló que el IPC de 2025 en Colombia quedó en 5,1 por ciento y la variación mensual de diciembre fue de 0,27 %. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es la herramienta estadística encargada de monitorear las fluctuaciones en los precios de los bienes y servicios más representativos del consumo familiar en Colombia. De hecho, este indicador es vital para que las instituciones financieras y el Gobierno determinen el costo de vida.

