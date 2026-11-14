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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Qué cayó en el Chontico Día hoy? Consulte el número ganador de este sábado 14 de noviembre

¿Qué cayó en el Chontico Día hoy? Consulte el número ganador de este sábado 14 de noviembre

Este sábado, los jugadores del Chontico Día podrán consultar una nueva combinación ganadora. Conozca el resultado del sorteo del 14 de noviembre, las cifras de la jornada anterior y cómo reclamar un premio.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 14 de nov, 2026
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Chontico Día
Chontico Día -
Getty Images - Chontico

Este sábado 14 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Chontico Día, uno de los juegos de chance que cuenta con participación de apostadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país. La jornada está programada para la 1:00 de la tarde, por lo que los jugadores están pendientes de conocer las cuatro cifras ganadoras y la Quinta.

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¿Cómo se juega el Chontico Día?

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Para participar, los jugadores deben escoger una combinación numérica de cuatro cifras y definir el valor de su apuesta en un punto de venta autorizado. El premio depende de la modalidad seleccionada y de la cantidad de cifras acertadas, de acuerdo con las condiciones establecidas para el juego.

Resultado del Chontico Día hoy, 14 de noviembre

El número ganador del Chontico Día de este sábado está pendiente de publicación. Una vez se realice el sorteo y se confirme el resultado, los participantes podrán revisar la combinación y compararla con la registrada en sus tiquetes.

  • Número ganador: 2953
  • Tres últimas cifras: 953
  • Dos últimas cifras: 53
  • Quinta: 7

¿Cuál fue el resultado del último sorteo?

En la jornada del viernes 13 de noviembre, el Chontico Día dejó como resultado el número 0065, con Quinta 9. Esta combinación corresponde al sorteo anterior y sirve como referencia para quienes desean consultar el historial de resultados.

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¿Cómo reclamar un premio?

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Quienes consideren que obtuvieron un premio deben verificar primero el resultado en los canales oficiales y conservar el tiquete original. Para reclamar, deben acudir a los puntos de pago autorizados y cumplir con los requisitos establecidos por el operador, según el monto ganado.

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Se recomienda comprobar cuidadosamente las cifras y la Quinta antes de realizar cualquier trámite. Los resultados publicados deben contrastarse con la información oficial del juego.

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