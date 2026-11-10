¿Qué cayó en el Chontico Noche hoy? Consulte el resultado del sorteo del 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre de 2026 se realiza un nuevo sorteo del Chontico Noche, juego de azar en el que los participantes esperan conocer las cuatro cifras ganadoras y la quinta balota para comprobar si sus apuestas resultaron premiadas.

La transmisión se puede seguir por Telepacífico. De acuerdo con el horario habitual de lunes a viernes, el sorteo se realiza alrededor de las 7:00 p.m.



¿Cómo se juega el Chontico Noche?

Para participar, los jugadores deben acercarse a un punto de venta autorizado y seleccionar la combinación numérica con la que desean apostar. También deben indicar la modalidad de juego y el valor de su apuesta. Al finalizar, reciben un tiquete que deben conservar para verificar el resultado y reclamar un eventual premio.

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El Chontico Noche cuenta con seis modalidades:



Cuatro cifras directas o superpleno: consiste en acertar las cuatro cifras en el mismo orden del resultado.

Cuatro cifras combinadas: permite acertar las cuatro cifras sin importar el orden.

Tres cifras directas: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden correspondiente.

Tres cifras combinadas: se deben acertar las tres últimas cifras, sin importar su posición.

Dos cifras o pata: consiste en acertar las dos últimas cifras.

Una cifra o uña: se debe acertar la última cifra del número ganador.

Cada modalidad tiene condiciones de acierto y pagos diferentes, de acuerdo con el resultado oficial y el plan de premios vigente.



¿Cómo reclamar los premios del Chontico Noche?

Las personas que obtengan un premio deben presentar el tiquete original ganador para que el operador pueda verificar la apuesta y autorizar el pago. Es importante conservar el comprobante en buen estado, sin tachones, enmendaduras o alteraciones que dificulten su validación.



En el caso de los premios iguales o superiores a $100.000 que se cobran a través de Paga Todo, el ganador debe cumplir los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original debidamente diligenciado con los datos solicitados en la parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Para realizar el trámite, el ganador debe acudir a un punto autorizado de Paga Todo. El operador puede solicitar información adicional según las características del premio y el procedimiento de validación.



También es importante tener presente que los premios de los juegos de suerte y azar tienen un plazo máximo de un año para ser reclamados, contado desde la fecha de realización del sorteo. Una vez vencido ese periodo, se pierde el derecho al cobro.



Resultado del Chontico Noche de hoy

Los apostadores podrán consultar la combinación ganadora una vez finalice el sorteo de este martes. Estos son los datos de la jornada:



Número ganador: pendiente de publicación.

Quinta balota: pendiente de publicación.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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