Dorado Tarde resultados último sorteo hoy, martes 10 de noviembre de 2026: ¿ya revisó si ganó?

Los apostadores de Bogotá y Cundinamarca estuvieron atentos una vez más al resultado del chance El Dorado Tarde, uno de los sorteos más consultados del país y que diariamente reúne a miles de jugadores que buscan acertar las cifras ganadoras. El sorteo se realiza bajo la operación de GELSA, a través de la red Paga Todo, y está autorizado por la Lotería de Bogotá.



Resultados Dorado Tarde EN VIVO hoy, martes 10 de noviembre

Si usted participó en el sorteo de este martes 10 de noviembre de 2026, es momento de verificar su tiquete y comprobar si logró acertar el número ganador. Como ocurre cada jornada, los jugadores tienen la posibilidad de obtener premios al acertar una, dos, tres o cuatro cifras, dependiendo de la modalidad de apuesta realizada. Estos fueron los resultados de hoy:



Número ganador: 1154

Quinta cifra: 9

El Dorado Tarde se ha convertido en uno de los chances más populares en Bogotá y Cundinamarca debido a la facilidad para jugar, la amplia red de venta y la frecuencia de sus sorteos. Además, ofrece diferentes alternativas de premio que permiten a los apostadores participar con montos accesibles y aspirar a importantes ganancias.

Como sucede habitualmente, el resultado del sorteo está conformado por un número principal de cuatro cifras y una quinta cifra adicional que acompaña el registro oficial del juego. Los participantes deben revisar cuidadosamente la combinación publicada y compararla con los números consignados en su comprobante de apuesta para determinar si obtuvieron algún premio.



¿A qué hora juega Dorado Tarde?

Uno de los aspectos más consultados por los apostadores es el horario del sorteo. Dorado Tarde se juega de lunes a sábado a las 3:30 de la tarde. Los domingos y los días festivos no tiene programación, por lo que los resultados únicamente se publican durante las jornadas autorizadas.

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Gracias a este horario, miles de personas pueden conocer el resultado durante la tarde y verificar rápidamente si resultaron ganadoras. Los números oficiales suelen divulgarse pocos minutos después de finalizar el proceso de extracción.



Así funciona el plan de premios

Uno de los mayores atractivos de Dorado Tarde es su esquema de pagos. El premio principal corresponde al acierto exacto de las cuatro cifras en el mismo orden en que fueron sorteadas, modalidad que entrega 4.500 veces el valor apostado por cada peso jugado. Además, existen otras categorías de premios que amplían las posibilidades de obtener ganancias:



Cuatro cifras combinadas: paga 208 veces lo apostado.

Tres cifras directas: paga 400 veces lo apostado.

Tres cifras combinadas: paga 83 veces lo apostado.

Dos últimas cifras o pata: paga 50 veces lo apostado.

Una cifra o uña: paga cinco veces lo apostado.

Este esquema permite que los jugadores puedan ganar incluso sin acertar la totalidad de las cifras sorteadas, razón por la cual el juego mantiene una alta participación entre los aficionados a los juegos de suerte y azar.



Qué hacer si su número resultó ganador

Los organizadores recomiendan conservar el tiquete en buen estado una vez realizada la apuesta. Para reclamar un premio es indispensable presentar el comprobante original y verificar que no tenga tachaduras, enmendaduras o alteraciones que dificulten el proceso de validación. En los casos de premios iguales o superiores a 100.000 pesos, los ganadores deben ser mayores de edad y presentar su documento de identidad junto con los requisitos exigidos por el operador autorizado.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL