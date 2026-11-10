Remates de viviendas de la SAE con FNA: inmuebles desde $23 millones con financiación del 90%

La posibilidad de comprar vivienda o inmuebles comerciales a precios inferiores a los del mercado volvió a llamar la atención de los colombianos gracias a la oferta disponible de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad que administra bienes incautados o extinguidos a organizaciones ilegales. Actualmente, la SAE tiene decenas de propiedades en venta y subasta, mientras que el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) ofrece una línea de financiación que puede cubrir hasta el 90 % del valor de los inmuebles, facilitando el acceso a potenciales compradores.

De acuerdo con la oferta vigente, hay al menos 28 inmuebles disponibles entre casas, locales comerciales, lotes y otras propiedades ubicadas en diferentes regiones del país. Entre las opciones más económicas aparecen bienes con precios base cercanos a los $23 millones, una cifra que resulta atractiva para inversionistas y personas interesadas en adquirir patrimonio a menor costo.



SAE y Fondo Nacional del Ahorro: así funciona la financiación para comprar inmuebles

La alianza entre la SAE y el Fondo Nacional del Ahorro busca facilitar la comercialización de los activos administrados por la entidad estatal. Gracias a este mecanismo, quienes cumplan los requisitos podrán solicitar financiación de hasta el 90 % del valor del inmueble.

Publicidad

Esto significa que el comprador únicamente tendría que asumir una parte del costo con recursos propios, mientras el porcentaje restante podría ser financiado mediante crédito hipotecario o leasing habitacional otorgado por el FNA, sujeto al estudio de capacidad de pago y a la aprobación de la entidad. La estrategia pretende ampliar el acceso a este tipo de bienes y mejorar la rotación de los activos administrados por la SAE, permitiendo que más colombianos participen en procesos de venta directa o subasta.



Casas y locales económicos disponibles en la SAE

Dentro de la oferta actual se encuentran inmuebles ubicados en ciudades como Bogotá, Cali, Neiva, Garzón y Mocoa. Uno de los inmuebles residenciales destacados corresponde a la casa identificada con el código CAS-4202-2025, ubicada en Cali, Valle del Cauca. La propiedad cuenta con 99,85 metros cuadrados construidos y un lote de 111,25 metros cuadrados. Aunque su valor comercial supera los $93 millones, el precio base de venta fue fijado en $69.270.291.



También aparecen varias alternativas comerciales en Bogotá con precios considerablemente más bajos. Por ejemplo, el local LOC-0116-2025 tiene 3,28 metros cuadrados construidos y un precio base de venta de $23.621.000, convirtiéndose en una de las opciones más económicas actualmente publicadas.



Inmuebles en venta con la SAE y el FNA - SAE

Publicidad

Otro inmueble de bajo costo es el local LOC-0119-2025, ubicado igualmente en Bogotá, con 3,35 metros cuadrados construidos y un valor base de $24.125.000. Asimismo, la SAE ofrece locales comerciales con precios entre $35 millones y $56 millones, incluyendo propiedades identificadas con los códigos LOC-0106-2025, LOC-0104-2025, LOC-0109-2025, LOC-0124-2025 y LOC-0126-2025.



Inmuebles en subasta: opciones en Huila y Putumayo

Además de los inmuebles disponibles para venta directa, existen bienes programados para próximas subastas. Entre ellos figura la casa CAS-0063-2025 en Mocoa, Putumayo. La propiedad cuenta con 109 metros cuadrados construidos, un lote de 150,9 metros cuadrados y un precio base de $74.679.688.

Igualmente aparece la vivienda CAS-0093-2025 en Garzón, Huila, con 98 metros cuadrados construidos y un valor base de venta de $56.228.711, pese a que su avalúo supera los $86 millones. Estas propiedades suelen generar interés entre compradores e inversionistas debido a los descuentos frente a los valores comerciales estimados.



Cómo participar en la compra de inmuebles de la SAE

Los interesados deben registrarse en las plataformas autorizadas por la Sociedad de Activos Especiales y revisar cuidadosamente las condiciones particulares de cada inmueble. La entidad recomienda verificar documentación, estado físico, ubicación, gravámenes, situación jurídica y demás características relevantes antes de presentar una oferta. En el caso de las subastas, los participantes también deben cumplir los requisitos establecidos para cada proceso y realizar las consignaciones o garantías exigidas. Un aspecto importante es que los bienes administrados por la SAE pueden incluir viviendas, lotes, locales comerciales, bodegas, oficinas y otro tipo de activos inmobiliarios distribuidos en distintas regiones del país.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL