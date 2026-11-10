Sinuano Día resultados último sorteo del martes 10 de noviembre de 2026: números ganadores

Los resultados de Sinuano Día son consultados diariamente por miles de apostadores en Colombia, especialmente en la región Caribe, donde este chance se mantiene entre los juegos de azar con mayor seguimiento. Le contamos los resultados del martes 10 de noviembre de 2026 junto con la quinta cifra.



Sinuano Día: resultados del 10 de noviembre de 2026

Número ganador:

Tres primeras cifras:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Una vez divulgado el resultado oficial, los jugadores podrán comparar las cifras publicadas con las registradas en sus tiquetes para determinar si lograron algún acierto. La validación debe realizarse mediante los canales autorizados del operador.



¿Qué es El Sinuano Día?

El Sinuano Día es un juego de chance colombiano con origen en la región Caribe y una amplia presencia en departamentos como Córdoba. Su nombre está relacionado con el río Sinú y forma parte de una familia de sorteos que también incluye a Sinuano Noche, ofreciendo dos oportunidades diarias para apostar. Los participantes pueden realizar apuestas sobre números de hasta cuatro cifras y escoger diferentes modalidades de juego según sus preferencias. Gracias a su frecuencia diaria y cobertura nacional, se ha convertido en uno de los chances más consultados del país.

Uno de los datos más buscados por los apostadores es el horario del sorteo. El Sinuano Día se juega todos los días del año, incluidos domingos y festivos. La programación oficial establece que el sorteo se realiza a las 2:30 de la tarde y puede seguirse mediante la señal del canal Telecaribe. La realización diaria del juego permite que los participantes tengan una nueva oportunidad de apostar cada jornada y consultar rápidamente las cifras ganadoras.



Cómo se juega Sinuano Día

Para participar, los jugadores deben acercarse a un punto autorizado y seleccionar una combinación numérica. El juego permite apostar a una, dos, tres o cuatro cifras y ofrece diferentes modalidades de premio según el nivel de coincidencia con el resultado oficial. Entre las opciones disponibles se encuentran:



Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

También existen modalidades combinadas en las que el orden de las cifras puede variar de acuerdo con las condiciones de la apuesta realizada.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL